Словацкие перевозчики будут блокировать движение грузовиков из Украины, — таможня
По информации таможенников, словацкие перевозчики начнут свою акцию на пукнте пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород" с 15 часов.
Перевозчики Словакии в понедельник, 15 декабря, заблокируют движение грузовиков, которые едут из Украины. Об этом сообщают в Закарпатской таможне.
По информации таможенников, акция перевозчиков запланирована перед пунктом пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород". Блокировать движение транспорта на выезд из Украины начнут с 15:00.
Отмечается, что грузовые транспортные средства, которые движутся на въезд в Украину, смогут пересекать границу беспрепятственно. Также свободно пересекать границу смогут пассажирские транспортные средства.
Таможенники призывают перевозчиков учесть ситуацию и для пересечения выбирать пункт пропуска "Чоп — Захонь" на границе с Венгрией, или "Дьяково — Халмеу" — на границе с Румынией.
Ситуация в очередях на грузовом направлении перед пунктами пропуска:
"Ужгород — Вишне Немецкое"
- выезд — 5 (е-очередь — 1349 т/с);
- въезд — 650.
За сутки через пункт пропуска въехало 261 грузовиков, а выехало — 159.
"Чоп (Тиса) — Захонь":
- выезд — 38 (е-очередь — 3184 т/с);
- въезд — 760.
За сутки через пункт пропуска въехало 385 грузовиков, а выехало — 219.
"Дьяково — Халмеу":
- выезд- 30 (е-очередь — 888 т/с);
- въезд — 160.
За сутки через пункт пропуска въехал 161 грузовой автомобиль, а выехал — 95.
Стоит отметить, в Союзе автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) сообщают, что таким образом они присоединяемся к протестам, организованным с 6 ноября в Польше и с 11 декабря в Венгрии.
Забастовка словацких перевозчиков: что известно
Перевозчики Словакии объявили о присоединении к забастовке своих польских коллег еще 13 ноября. Уже 27 ноября они провели первую акцию протеста КПП "Вишне Немецкое — Ужгород".
Одним из требований забастовщиков является отмена для украинских перевозчиков "транспортного безвиза". 5 декабря перевозчики Словакии объявили готовность полностью перекрыть движение на пункте пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород".
Польские власти поддерживают требования своих перевозчиков, которые первыми 6 ноября начали акцию протеста на украинской границе. По словам польского премьер-министра, он пообещал бастующим возвращение разрешений для украинских перевозчиков.
Тем временем в Еврокомиссии говорят, что будут отстаивать "транспортный безвиз" и не поддерживают требований забастовщиков.
Напомним, с 11 декабря к протестам присоединятся перевозчики Венгрии. Пока не известно, в каком формате будет проходить их акция, однако они сообщали в своем заявлении, что будут действовать "подобно тому, как это делали польские и словацкие водители грузовиков в последние недели".
Также 9 декабря депутаты Европарламента обратились к польскому президенту, чтобы тот принял меры по блокированию движения к пунктам пропуска перевозчиками Польши на украинско-польской границе.