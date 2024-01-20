"Умирают уже 10 лет": офицер ВСУ возмутился из-за ню-фотосессии с флагом Украины (фото)

Фотограф Питер Хеагре сделал снимки порноактрисы из Одессы Анастасии Митиной, которая прикрыла свои интимные зоны украинской символикой. Офицер с позывным "Алекс" заявил, что военные видели весь ужас и "такую кучу смертей за то, чтобы этот флаг мог висеть на флагштоке".

В сети появились фотографии девушки с ню-фотосессии с украинским флагом и гербом. Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" заявил, что это "полная шляпа". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Хотите знать мое мнение, как военного о той голой девушке, которая прилепила на соски наш флаг, а на половой орган — герб? Это просто полная шляпа... Вы бл*ть не понимаете, что за этот герб, за этот гимн и флаг ребята умирают уже 10 лет?" — написал он.

По его словам, военные ежедневно отдают свою жизнь, и символика Украины для них является святыней. Он рассказал, что когда еще были детьми, а в школе на линейке пели гимн, то некоторые скептически могли к этому отнестись, не до конца понимая важность этих символов и ритуалов.

Сейчас же полностью изменилась ментальность, поскольку после того, что прошел украинский народ, когда военный слышит гимн и видит флаг — он едва не плачет, поскольку видел весь ужас и "такую кучу смертей за то, чтобы этот флаг мог висеть на флагштоке, а этот гимн могли петь люди".

"Нацепить герб на п*зду это же такая большая благодарность за все те жертвы, которые принес наш народ, ну спасиииби!!! Те символы в крови десятков тысяч людей", — подчеркнул офицер ВСУ.

Он добавил, что такие действия — это статья 338 УКУ (надругательство над государственными символами).

На портале "Межа" сообщили, что девушкой с фото является модель и порноактриса Анастасия Митина из Одессы. В порноиндустрии она известна как Anna Ralphs. Питер Хеагре опубликовал фото с Митиной, где ее интимные зоны прикрыты украинской символикой, 17 июня 2023 года.

Напомним, 12 декабря мэр Хабаровска (Российская Федерация) рассказал, что в одном из детских садов участникам соревнований выдали грамоты с изображением украинского герба.

19 января в росСМИ сообщили, что в России будут наказывать штрафом в размере от 2000 рублей или арестом на срок до 15 суток за публичную демонстрацию атрибутики и символики украинских организаций. Также будут наказывать за лозунг "Слава Украине — героям слава!".