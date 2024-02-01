"Спрятали" за ипотекой: ГБР не смогло арестовать квартиры Морозюк и Гринкевича, — СМИ

Соня Морозюк заняла у матери почти 7 млн грн на покупку квартир в Киеве. Расследователи обратили внимание, что имущество стоит вдвое больше.

Судебные исполнители не могут наложить арест на две квартиры в Киеве, которыми владеет украинская художница София (Соня) Морозюк, которая в прошлом была причастна к одному из фигурантов дела семьи Гринкевичей о закупках для Минобороны. Такая ситуация сложилась благодаря тому, что квартиры являются залогом для ипотечного займа, который Морозюк получила у матери. О деталях дела рассказали журналисты портала "Громадське".

Журналисты выяснили, каким образом Соня Морозюк объяснила происхождение двух квартир в Киеве, приобретенных в 2023 году. Деньги на покупку ей одолжила мать Лилиана Семенюты; дата займа — 15 января (год не указан). Речь идет о сумме 6 млн 700 грн — их потратили на покупку жилья и теперь должны отдать как ипотечный заем. И теперь, благодаря особенностям украинского законодательства, суд не имеет возможности наложить арест на это имущество.

Юрист Ярослав Бутырин объяснил расследователям, что имущество, приобретенное за одолженные деньги, невозможно конфисковать или арестовать.

"Есть Закон Украины об ипотеке, и там указано, что ипотекодержатель является приоритетным взыскателем. То есть имущество, обеспеченное ипотекой, не могут забрать", — сказал юрист.

Квартиры, которые стали предметом расследования, расположены в ЖК "Альтер Эго" и ЖК "Времена года". Ориентировочная стоимость каждой — 6 млн грн, отметили расследователи. Также на "Громадському" напомнили, что АРМА согласно запросу суда и ГБР наложило арест на имущество бизнесмена Игоря Гринкевича и его семьи. В перечне активов "бенефициарных владельцев и подконтрольных лиц" фигурируют и квартиры Морозюк.

АРМА — принадлежащий Игорю Гринкевичу и связанным с ним лицам Фото: Скриншот

В то же время журналисты обратили внимание на мать Софии, Лилиану Семенюту, которая одолжила ей миллионы гривен. Указали, что женщина является физическим лицом-предпринимателем, основное направление работы — предоставление услуг по дизайну и уборке.

Заметим, на портале Youcontrol действительно можно отыскать предпринимательницу с именем Лилиана Александровна Семенюта. Женщина занимается бизнесом в Харькове и на нее зарегистрировано два ФЛП и одну общественную организацию. Одну компанию ФЛП закрыто — занималась связями с общественностью. Вторая — действует и занимается образованием, компьютерным программированием и вебпорталами. Также упоминается ОО "Возраст возможностей", главное занятие которой — общественная деятельность, а также издание книг. Не ясно, связана ли указанная предпринимательница с Соней Морозюк.

Youcontrol — информация о матери Сони Морозюк Фото: Скриншот

На странице Facebook и Instagram Сони Морозюк не комментируют информацию от "Громадського". Художница рассказывает о своей волонтерской деятельности и продает изделия собственного дизайна. На портале ГБР также отсутствует реакция на невозможность арестовать имущество подозреваемого.

Дело Гринкевича — детали

Отметим, в декабре 2023 года в СМИ сообщили о задержании бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в попытке дать взятку в размере 500 тыс. долл. работнику ГБР. При этом фигурант якобы пытался уладить проблемы с расследованием деятельности его компании, с которой Минобороны Украины заключило 23 соглашения на поставку одежды для ВСУ. Общая сумма сделок — около 1,5 млрд грн. Следственные органы установили, что одежда в полном объеме не была предоставлена. А та, что прибыла, была ненадлежащего качества.

Один из фигурантов расследования — Роман Гринкевич, сын бизнесмена. Именно с Романом встречалась Соня Морозюк — об этом она не раз рассказывала в своих соцсетях. После сообщений об уголовном деле женщина разорвала помолвку, тем временем ее экс-жениха задержали в Одесской области.

Согласно заявлениям ГБР, Игорю Гринкевичу и группе связанных с ним лиц предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупных размерах в составе группы. Если суд признает их виновными, то может наказать тюремным заключением на срок до 12 лет.

Напоминаем, 24 января стало известно о выходе из СИЗО предпринимателя Ивана Мазепы: его задержали неделей ранее по делу о незаконном выделении земли под застройку. 31 января в СМИ рассказали о внесении залога за экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева. Князев подозревается в получении взяток и вышел из СИЗО, заплатив залог 18 млн грн.