Требуют объяснений: нардепы вызывают главу СБУ по поводу скандала с Bihus.info

Подавляющее большинство нардепов из "Слуги народа" согласились пообщаться с главой СБУ Василием Малюком. Однако часть фракции была либо против, либо воздержалась.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк должен явиться в Верховную Раду и объяснить ситуацию со слежкой за журналистами проекта Bihus.info, за которым, как заявили журналисты-расследователи, может стоять одно из подразделений ведомства. О решении парламентариев сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

В заметке политика указывается, что несколько слов о ситуации с Bihus.info сказал председатель комитета по свободе слова, нардеп от партии "Голос", Ярослав Юрчишин. Тез его выступления Железняк не привел. Однако отметил, что после этого автор сообщения предложил народным избранникам вызвать главу СБУ, чтобы он объяснил обстоятельства дела.

Нардепы прислушались к предложению и отдали за это 159 голосов.

Также представитель "Голоса" опубликовал фотографию, на которой видно распределение голосов по вызову главы спецслужбы. Подавляющее большинство голосов "за" поступило от фракции "Слуга народа" — 94 голоса. Впрочем, именно представители этой политической силы дали два голоса "против" и еще 11 — "воздержались".

Верховная Рада — голосование по Василию Малюку Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко также рассказал о голосовании по вызову Малюка, а также об общении с нардепом от "слуг народа" Николаем Тищенко. В частности, по словам Гончаренко, Тищенко предлагает руководителю проекта Денису Бигусу "работать в полях", а не заниматься расследованиями.

Гончаренко — о ситуации с Bigus.info Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Скандал с Bihus.info — детали

Отметим, 16 января 2024 года на Youtube-канале портала "Народная правда" опубликовали видео с кадрами слежки за командой проекта Bihus.info. На видео видно, как некоторые члены команды якобы употребляют наркотики, а перед этим звонят продавцу и договариваются о покупке запрещенных веществ. Руководитель проекта, Денис Бигус, опубликовал заявление, в котором пояснил, что проведет собственное расследование инцидента, в то время как фигуранты видео будут уволены. В СБУ также сообщили, что открывают уголовное производство.

Согласно первым данным журналистов, за командой проекта следили 30 человек, которые установили камеры в номерах отеля, где проходил новогодний корпоратив. Среди версий — слежку устроили или сотрудники спецслужб, или работники компаний, которые занимаются подобными делами.

5 февраля Десны Бигус опубликовал результаты расследования. Журналисты назвали имена и фамилии сотрудников одного из подразделений СБУ, причастных к установке камер в отеле. Люди, названные расследователями, являются сотрудниками Управления "М" в Департаменте защиты национальной государственности СБУ.

6 февраля представители проекта заявили, что за журналистами продолжают следить неизвестные лица. Также стало известно, что руководитель департамента Роман Семенченко был уволен по представлению Малюка и за подписью соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.