Получил 1,5 млн и жил в Майями: Рада уволила члена ЦИК, который "работал" дистанционно

Парламентарии инициировали увольнение члена Центризбиркома Юрия Буглака семь месяцев назад, в августе 2023 года. В феврале 2024 года за это проголосовали 300 нардепов.

7 февраля в Верховной Раде уволили члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Народные депутаты отреагировали на информацию о выезде чиновника за границу и исправном получении заработной платы минимум год после этого. О ситуации с Буглаком народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал в заметке в Telegram-канале.

Гончаренко сообщил о результате голосования нардепов, вспомнив при этом информацию СМИ относительно выезда Буглака за границу за неделю до ночи полномасштабного вторжения РФ.

Другой народный депутат, представитель партии "Голос" Ярослав Железняк, обнародовал количество парламентариев, которые поддержали увольнение — 300 человек. Также отметил, что реакция Рады наступила через семь месяцев после того, как журналисты проекта "Схемы" на "Радио Свобода" опубликовали расследование о чиновнике. Согласно данным расследователей, мужчина дистанционно "работал" в ЦИК, находясь в Майями.

На портале ЦИК не опубликовали комментариев относительно решения нардепов. Последние сообщения датированы 1 февраля и касаются нарушений в работе территориальных избирательных комиссий из регионов. На странице с составом Центризбиркома присутствует фотография Буглака (на момент публикации статьи).

Увольнение Буглака — детали биографии

Юрий Буглак — 59-летний украинский чиновник, по образованию — юрист. До того, как попасть в политику и на государственную должность, работал юридическим консультантом и адвокатом, — рассказывается в биографической справке на портале ЦИК. С 2014 до 2019 года — был народным депутатом, избравшись по списку партии "Блок Петра Порошенко", и был членом комитета по борьбе с коррупцией. С октября 2019 года — член Центризбиркома.

В августе 2023 года на портале "Радио Свобода" рассказали о действиях Буглака во время полномасштабной войны с РФ. Журналисты выяснили, что он вместе с семьей выехал из Украины за 12 дней до вторжения. После этого поселился в США — в Майами. Место жительства — жилой квартал The Wave в Голливуде. Между тем в марте 2022 года чиновник должен был вернуться в Украину — соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Однако член ЦИК вместо этого взял отпуск по уходу за ребенком, а затем находился на должности "дистанционно", получив в течение этого времени 1,5 млн грн зарплаты, выяснили расследователи. Отвечая на вопрос о ситуации, мужчина заявил, что у него "индивидуальная ситуация".

Дом, в котором проживает семья Буглака

После публикации в СМИ народные депутаты решили инициировать увольнение Буглака — соответствующее постановление зарегистрировали в аппарате Верховной Рады.

Напоминаем, 7 февраля в Верховной Раде поддержали увольнение министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Кроме того, парламентарии в первом чтении приняли законопроект №10449 о внесении изменений в систему мобилизации.