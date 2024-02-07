Получил 1,5 млн и жил в Майями: Рада уволила члена ЦИК, который "работал" дистанционно

Парламентарии инициировали увольнение члена Центризбиркома Юрия Буглака семь месяцев назад, в августе 2023 года. В феврале 2024 года за это проголосовали 300 нардепов.

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7 февраля в Верховной Раде уволили члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Народные депутаты отреагировали на информацию о выезде чиновника за границу и исправном получении заработной платы минимум год после этого. О ситуации с Буглаком народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал в заметке в Telegram-канале.

Гончаренко сообщил о результате голосования нардепов, вспомнив при этом информацию СМИ относительно выезда Буглака за границу за неделю до ночи полномасштабного вторжения РФ.

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Другой народный депутат, представитель партии "Голос" Ярослав Железняк, обнародовал количество парламентариев, которые поддержали увольнение — 300 человек. Также отметил, что реакция Рады наступила через семь месяцев после того, как журналисты проекта "Схемы" на "Радио Свобода" опубликовали расследование о чиновнике. Согласно данным расследователей, мужчина дистанционно "работал" в ЦИК, находясь в Майями.

На портале ЦИК не опубликовали комментариев относительно решения нардепов. Последние сообщения датированы 1 февраля и касаются нарушений в работе территориальных избирательных комиссий из регионов. На странице с составом Центризбиркома присутствует фотография Буглака (на момент публикации статьи).

Увольнение Буглака — детали биографии

Юрий Буглак — 59-летний украинский чиновник, по образованию — юрист. До того, как попасть в политику и на государственную должность, работал юридическим консультантом и адвокатом, — рассказывается в биографической справке на портале ЦИК. С 2014 до 2019 года — был народным депутатом, избравшись по списку партии "Блок Петра Порошенко", и был членом комитета по борьбе с коррупцией. С октября 2019 года — член Центризбиркома.

В августе 2023 года на портале "Радио Свобода" рассказали о действиях Буглака во время полномасштабной войны с РФ. Журналисты выяснили, что он вместе с семьей выехал из Украины за 12 дней до вторжения. После этого поселился в США — в Майами. Место жительства — жилой квартал The Wave в Голливуде. Между тем в марте 2022 года чиновник должен был вернуться в Украину — соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Однако член ЦИК вместо этого взял отпуск по уходу за ребенком, а затем находился на должности "дистанционно", получив в течение этого времени 1,5 млн грн зарплаты, выяснили расследователи. Отвечая на вопрос о ситуации, мужчина заявил, что у него "индивидуальная ситуация".

Дом, в котором проживает семья Буглака

После публикации в СМИ народные депутаты решили инициировать увольнение Буглака — соответствующее постановление зарегистрировали в аппарате Верховной Рады.

Напоминаем, 7 февраля в Верховной Раде поддержали увольнение министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Кроме того, парламентарии в первом чтении приняли законопроект №10449 о внесении изменений в систему мобилизации.