Отримав 1,5 млн і жив у Майямі: Рада звільнила члена ЦВК, який "працював" дистанційно

Парламентарі ініціювали звільнення члена Центрвиборчкому Юрія Буглака сім місяців тому, у серпні 2023 року. У лютому 2024 році за це проголосували 300 нардепів.

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7 лютого у Верховній Раді звільнили члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Народні депутати відреагували на інформацію про виїзд посадовця за кордон і справне отримування заробітної плати мінімум рік після цього. Про ситуацію з Буглаком народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розповів у дописі в Telegram-каналі.

Гончаренко повідомив про результат голосування нардепів, згадавши при цьому інформацію ЗМІ щодо виїзду Буглака за кордон за тиждень до ночі повномасштабного вторгнення РФ.

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Інший народний депутат, представник партії "Голос" Ярослав Железняк, оприлюднив кількість парламентарів, які підтримали звільнення — 300 ос. Також зауважив, що реакція Ради настала за сім місяців після того, як журналісти проєкту "Схеми" на "Радіо Свобода" опублікували розслідування про посадовця. Згідно з даними розслідувачів, чоловік дистанційно "працював" у ЦВК, перебуваючи у Майямі.

На порталі ЦВК не опублікували коментарів щодо рішення нардепів. Останні повідомлення датовані 1 лютого і стосуються порушень у роботі територіальних виборчих комісій з регіонів. На сторінці зі складом Центрвиборчкому присутня світлина Буглака (на момент публікації статті).

Звільнення Буглака — деталі біографії

Юрій Буглак — 59-річний український посадовець, за освітою — правник. До того, як потрапити в політику та на державну посаду, працював юридичним консультантом і адвокатом, — розповідається у біографічній довідці на порталі ЦВК. З 2014 до 2019 року — був народним депутатом, обравшись за списком партії "Блок Петра Порошенка", та був членом комітету з боротьби з корупцією. З жовтня 2019 року — член Центрвиборчкому.

У серпні 2023 року на порталі "Радіо Свобода" розповіли про дії Буглака під час повномасштабної війни з РФ. Журналісти з'ясували, що він разом з родиною виїхав з України за 12 днів то вторгнення. Після цього оселився в США — у Майямі. Місце проживання — житловий квартал The Wave у Голлівуді. Тим часом у березні 2022 року посадовець мав повернутись в Україну — відповідне рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Однак член ЦВК натомість взяв відпустку по догляду за дитиною, а потім перебував на посаді "дистанційно", отримавши протягом цього часу 1,5 млн грн зарплатні, з'ясували розслідувачі. Відповідаючи на питання щодо ситуації, чоловік заявив, що у нього "індивідуальна ситуація".

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Після публікації в ЗМІ народні депутати вирішили ініціювати звільнення Буглака — відповідну постанову зареєстрували в апараті Верховної Ради.

Нагадуємо, 7 лютого у Верховній Раді підтримали звільнення міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Крім того, парламентарі у першому читанні прийняли законопроєкт №10449 про внесення змін у систему мобілізації.