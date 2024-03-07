"Холод еще не отступает": синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 8 марта

По данным синоптика Наталки Диденко, 8 марта в Украине будет солнечно и сухо, однако ночью ожидается минусовая температура воздуха.

В пятницу, 8 марта, на территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от 9 градусов мороза до 10 градусов тепла. Об этом сообщает украинский гидрометеорологический центр.

Сообщается, что на западе страны температура воздуха составит от -3 до -1 ночью и от +4 до +10 днем, на севере — от -5 до -2 ночью и от +3 до +6 днем, на юге — от -1 до -3 ночью и от +4 до +9 днем, а в восточных регионах — от -4 до -7 ночью и от +3 до +5 днем.

Температура воздуха в Киеве ожидается в пределах от -2 до -4 градусов ночью и от +4 до +6​ днем.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Осадков не предвидится.

Погода в Украине на 8 марта Фото: укргидрометцентр

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook подтвердила, что 8 марта антициклональный характер погоды обусловит в Украине маловетреную солнечную погоду и отсутствие осадков.

"В большинстве областей Украины — солнечно, сухо, поэтому встречи, по крайней мере кратковременные, планируйте завтра на улице, будет красивая погода. Однако холод еще не отступает: ночью ожидается мороз -2-9 градусов", — отметила Диденко.

Напомним, 5 марта Наталка Диденко предупредила, что в Украине ожидается похолодание с морозами и мокрым снегом. Согласно ее прогнозу, в некоторых регионах температура может опуститься до -11 градусов.

Фокус также писал о том, что согласно Закону от 15 марта 2022 года "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", украинцы не получат дополнительных выходных в честь 8 марта из-за военного положения.