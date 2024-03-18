Миллиард для балерины: Bihus выпустил вторую часть расследования о Брагинском (видео)

Журналисты провели расследование в отношении компаний, касающихся экс-директора метро Брагинского. Эти компании заключают сделки с "Киевским метрополитеном" на суммы от 16 млн до 1 млрд грн.

Коммунальное предприятие (КП) "Киевский метрополитен" заключило контракт на 1 млрд грн с компанией, которой владеет балерина Киевского театра оперы и балета. Балерина никогда не была причастна к работе теплосетей, зато имеет родственные связи с бизнес-партнером экс-директора метрополитена Виктора Брагинского. О новых деталях махинаций в Киевском метро говорится во второй части расследования журналистов проекта Bihus.info.

Журналисты исследовали работу компаний, которые заключают договоры с "Киевским метрополитеном". Выяснили, как они связаны с Виктором Брагинским — с его семьей и с его бизнес-партнером Кириллом Кривцом. В расследовании говорится о нескольких сделках, в результате которых коммунальное предприятие уплатило от 16 млн до 1 млрд грн компаниям, принадлежащих "нужным" людям.

Расследование о Брагинском — детали

Один из эпизодов касается Светланы Ильиной, бухгалтера семьи Брагинских. Швейный цех, которым она владеет, выиграл тендеры на сумму 17 млн грн — шил форменную одежду. Между тем журналисты обнаружили, что настоящим владельцем этого бизнеса может быть сестра экс-начальника метро.

В следующих эпизодах рассказывается о сотрудничестве с компаниями Кирилла Кривца, в частности, с компанией ООО "Конструкторское бюро "Теплонергоавтоматика". Было несколько сделок: 67 млн грн на ремонт "Зеленой ветки", 16 млн грн — на установку освещения, еще 37 млн — на ремонт "Красной ветки".

Примечательно то, что владельцем "Теплонергоавтоматики" является гражданка Татьяна Белецкая, которая ранее была балериной в Киевском театре, а сейчас работает преподавателем хореографии. При этом ей удается заключить засекреченный договор о сотрудничестве с метро на сумму около 1 млрд грн. Журналисты объяснили, как это стало возможным — женщина является, как предполагают, тещей Кривца.

"На "автоматику" подсадили правильного директора — Александра Стеценко, давнего менеджера по совместному бизнесу Кривца и Брагинского. Чтобы финально замкнуть этот круг, весной 22-го сюда же устраивают работать уже самого Кирилла Кривца", — пояснили расследователи.

На видео рассказывается о некоторых особенностях сделок: о завышенных ценах и о засекреченности тендеров, которые нет необходимости засекречивать, чтобы спрятаться от удара РФ.

"Выводы сегодня неутешительные. Один подрядчик сливает миллионы в трубу, второй подрядчик переплачивает миллионы на закупки запчастей, а заказчик секретит это все, чтобы мы с вами не увидели. Мы с вами будем ездить не по новым веткам метро при таких-то раскладах. А условные брагинские и кривцы будут и дальше ездить на крузаках и лексусах", — подытожили журналисты.

Дела о метро в Киеве — первая часть расследования

Отметим, в первой части расследования журналисты изучили имущество, которым владеет Брагинский, а также члены его семьи. В частности, установили, что они провели некоторые сделки с землей, благодаря чему удалось "отмыть" миллионы гривен, которые получил директор метро. Кроме того, у них есть три квартиры, дорогой автомобиль, дача в Козинках под Киевом.

Мэр Киева Виталий Кличко через несколько часов после публикации первой части расследования опубликовал сообщение в соцсетях — заявил, что делом должны заняться следователи, а директора метро нужно уволить.

На следующий день, 16 марта, Брагинский сообщил, что написал заявление на увольнение. При этом он поблагодарил работников за 10-летнюю совместную работу и их общие достижения: восстановление тоннеля на станции "Демеевская" и начало достройки ветки на Виноградарь.

18 марта мэр Кличко вновь обратился к правоохранителям: по его мнению, журналисты должны передать собранные материалы антикоррупционным органам. На странице Брагинского в Facebook пока нет реакции на новые факты.

Напоминаем, 15 марта издание "Украинская правда" опубликовала новое расследование, которое касалось народного депутата Николая Тищенко и его бизнеса на Закарпатье. В то же время журналист "УП" Михаил Ткач работает в новом направлении: выясняет, как Польша продолжает торговать с подсанкционной Россией, тогда как польские фермеры блокируют границы для украинских грузовиков.