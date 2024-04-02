"Уничтожает мышей лучше любого котика": на позициях ВСУ поселился необычный зверь (видео)

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", ему приходилось встречать на передовой енотов, хомяков и многих других животных, однако ласку он увидел впервые.

На позициях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завелась ласка. Соответствующее видео опубликовал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале 2 марта.

"Рубрика в мире животных ВСУ", — говорится в подписи к видео.

Военный отметил, что ранее видел на позициях ВСУ енотов, хомяков и прочих животных, однако такого зверя встретил впервые.

"Говорят, этот братик уничтожает мышей лучше любого котика", — отметил "Алекс".

Автор публикации не уточнил, как именно называется животное, однако подписчики военного узнали на видео ласку.

Напомним, военнослужащие ВСУ спасли и приютили у себя енота, которого назвали Славко. По словам одного из украинских защитников, животное становится все более социальным и "творит хаос".

СМИ также писали о том, что военный Денис Обухов заботится о щенках на фронте. По его словам, все началось в городе Покровск Донецкой области, где он служил вместе с девушкой Анной, тоже военной, которая однажды принесла собаку, находившуюся временно в местном приюте без опеки и заботы.