Подняли флот: в Крыму сообщили о взрывах и работе ПВО, — соцсети (фото, видео)

Местные жители заявили, что оккупанты стреляли в небо, однако цели видно не было, после чего "руководство" полуострова заявило об уничтожении БПЛА. Перед этим в Севастополе видели российский транспортный самолет Ан-26.

В оккупированном Крыму сообщили о взрывах и работе противовоздушной обороны. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам очевидцев, звуки взрыва слышали в Евпатории и в соседнем поселке Заозерное. Позже местные жители опубликовали видео, на котором видно последствия работы ПВО в небе, однако самой цели видно не было. Через короткое время о работе ПВО также сообщили в оккупированном Севастополе. Также по словам очевидцев, в небо стреляли также из кораблей Черноморского военно-морского флота.

Взрывы слышали в Севастополе, Заозерном и Евпатории Фото: скриншот

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утверждает, что силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник над западной частью полуострова. Позже в соцсетях сообщили о столбе дыма над Стрелецкой бухтой.

Примечательно, что ранее крымские Telegram-каналы сообщали о том, что над Стрелецкой бухтой в Севастополе летал российский военный транспортный самолет Ан-26 "Стандарт".

Напомним, что в Севастополе нефтехранилище на улице братьев Манганари в Казачьей бухте горело несколько часов, пожару присвоили самый высокий уровень сложности.

Напомним, 26 апреля в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Местные жители слышали их в центре и на Северной стороне. Позже стало известно о масштабном пожаре в нефтехранилище на улице братьев Манганари в Казачьей бухте.

Руководство оккупированного города заявило, что нефтебазу атаковали беспилотники. На этой нефтебазе хранилось топливо, которые предназначалось для корабле Черноморского флота РФ.