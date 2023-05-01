"Никто не выиграет": у Зеленского рассказали, что ждет украинцев за получение паспортов РФ

Как рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, тех, кто получил российский документ, чтобы выжить, не будут преследовать по закону. Отвечать придется коллаборантам.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет преследовать граждан, которые получили российский паспорт, чтобы избежать выжить на оккупированной территории. Соответсвующий пост Подоляк опубликовал в понедельник, 1 мая, в своем Twitter-аккаунте.

"В советах представителей государства Дмитрия Лубинца и Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях нет никаких противоречий. Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, — берите", — пояснил советник главы ОП.

По его словам, принципиальная позиция не брать российский паспорт заслуживает наивысшей оценки, однако Украина не выиграет от еще большего числа пленных и замученных граждан.

Граждан, которые получат паспорт по принуждению не будут преследовать по закону. Отвечать придется тем, кто:

активно сотрудничал с российскими оккупантами;

занимал должности в оккупационных администрациях;

помогал в организации псевдореферендумов;

под камеры брал российский паспорт.

Рекомендации Ирины Верещук по поводу российских паспортов

1 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук написала в своем Telegram-канале сообщение, в котором посоветовала украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, не брать российские паспорта.

"Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются прежними: российские паспорта не брать; с оккупантами не сотрудничать; по возможности уехать; ждать ВСУ", — написала Верещук.

Украинцам на оккупированных территория посоветовали брать российские паспорта

30 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинцам, которые вынужденно живут на временно оккупированных территориях, нужно брать российский паспорт. По словам омбудсмена, документ нужно брать для того, чтобы выжить.

Парламентарий также сообщил, что Верховная Рада уже работает над новым проектом закона, который будет разрешать украинцам, получившим паспорта РФ, отказаться от гражданства страны-агрессора и получить новый украинский паспорт.

Напомним, 27 апреля президент РФ Владимир Путин издал указ, в котором украинцы без российского гражданства, проживающие на оккупированных украинских территориях, признаются "иностранцами".

Также напомним, 12 апреля стало известно, что в России в изоляторе в городе Владикавказ держат 25-летнюю украинку Лению Умерову. Девушка находится за решеткой с конца 2022 года из-за того, что, живя в Крыму, не оформила себе российский паспорт.