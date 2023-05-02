"Бегают, суетятся": ГУР показало кадры работы ударного подразделения БПЛА (видео)

FPV дроны-камикадзе из недавно созданной флотилии уничтожают вражескую технику на передовой. Примечательно, что для озвучки ролика ГУР МОУ использовало слова "полтавского поджигателя".

ГУР продемонстрировало работу спецподразделения БпЛА "Крила", которое использовало FPV дроны-камикадзе на передовой. Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

Спецподразделение ГУР в январе сообщило о создании ведомственной флотилии FPV дронов-камикадзе. Сегодня же можно видеть результаты работы операторов этих устройств.

Для озвучки опубликованного видео пресс-служба ГУР Минобороны Украины использовала комментарий поджигателя из Полтавской области.

FPV дроны-камикадзе

FPV-дроны применяют и украинские, и российские силы. В сравнении с обычными квадрокоптерами эти системы обладают рядом преимуществ, и инженеры научились превращать их в оружие. У FPV-дронов есть функция "вид от первого лица", то есть картинка передается в реальном времени посредством камеры в передней части беспилотника.

Напомним, что в Украине появилась фабрика дешевых дронов-камикадзе стоимостью 200 долларов за штуку.

Также сообщалось, что беспилотники TRUAS появятся на вооружении ВСУ. Беспилотные системы тактического снабжения представляют собой новую разновидность грузовых дронов для снабжения на небольшие расстояния.

Ранее стало известно, что американские военные проверят дрон eBee VISION на уязвимости. Руководство Пентагона поставило задачу — интегрировать беспилотник с 32-кратным приближением в свои "подразделения инновационных технологий".