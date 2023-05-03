"Отбиваются от россиян": у Резникова объяснили "челлендж" с атаками дронов в РФ

По словам советника министра обороны Алексея Копытко, "атака украинского БПЛА" — это универсальный способ, которым в Кремле объясняют и списывают любой ущерб. Он убежден, что в России немало людей, которые за даньги или "по-приколу" могут запустить дроны в Кремль.

Такое явление, как "атака украинского беспилотника" — это способ, которым в Москве оправдывают любой ущерб. Такое мнение в среду, 3 мая, выразил советник министра обороны Украины Алексей Копытко в своем Telegram-канале.

"Вся эта шумиха с непонятными БПЛА имеет два чувствительных для РФ момента. Первый. "Атака украинского БПЛА" — это универсальный способ пояснить и списать любой ущерб. Можно годами воровать, а потом бац – "прилетает" спасительный беспилотник", — написал Копытко.

По мнению советника министра, из России уже идут сигналы, что в разных регионах началась подготовка к "операции"Ы".

"Неопознанные беспилотники "сбрасывают" неопознанные объекты. Это очень "архетипичная" ситуация для России, поэтому она может иметь серьезные последствия", — добавил Копытко.

Советник убежден, что в Кремле прекрасно понимают, что украинцы не смогут нанести даже тысячной доли ущерба, на который способны сами россияне.

"В Москве полно людей, которые за деньги, из идейных побуждений или ради прикола готовы запустить БПЛА по Кремлю. Теперь это новый челлендж", — отметил Копытко.

Советник главы оборонного ведомства подчеркнул, что сейчас в РФ вводят ограничения не против украинцев, а против россиян.

"Ибо в конкретном случае гораздо опаснее беспилотник, который летит 5 км, а не 1000. В общем, интересно, как кремлевский режим во временно подконтрольной Москве будет отбиваться от россиян", — резюмировал Копытко.

Атака БпЛА на Кремль — что известно

В Москве заявили, что в ночь на 3 мая два ударных беспилотника совершили атаку на Кремль и были ликвидированы силами противовоздушной обороны. В случившемся обвинили Украину.

В сети также появилось видео, на котором видно взрыв в Москве над резиденцией Владимира Путина. На кадрах видно, что БпЛА врезается во флагшток здания кремлевского дворца.

В пресс-службе украинского президента назвали атаку ожидаемой и нагнетанием ситуации перед 9 мая. В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк передоложил, что Россия готовит новый теракт в Украине.

По мнению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Российская Федерация при помощи "атаки" беспилотников на Кремль пытается показать эскалацию со стороны Украины.