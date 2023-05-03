Все виды войск будут иметь отдельные медали: МО утвердило новые награды для военных (фото)

За основу новых наград взяли рекомендации геральдистов. По словам министра обороны Алексея Резникова, в ведомстве хотят подчеркнуть, что укрепление обороноспособности страны — это общее дело, но при этом — личная роль каждого.

Министерство обороны Украины усовершенствовало систему ведомственных наград. Отныне у каждого рода войск есть свои наградные медали. Об этом в среду, 3 мая, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей Facebook-странице.

"Чтобы достойно отметить каждого, мы усовершенствовали систему ведомственных наград. Это не только о поощрении. Это об уважении и формировании традиций украинского войска", – написал глава оборонного ведомства.

Как отметил Резников, перед тем, как утвердить награды, в министерстве консультировать с экспертами, ведущими геральдистами и взяли за основу их рекомендации. После чего их утвердили приказом Минобороны, который прошел процедуру юстиции.

По словам министра, знаки отличия создают универсальную систему, которая в то же время подчеркивает исключительные достижения.

Фото: Минобороны Украины

"Современная война является всеобъемлющей, и победа закладывается на многих уровнях. Мы хотим показать, что укрепление обороноспособности — это общее дело, но при этом — личная роль каждого. И вклад каждого является важным", — написал Резников.

Что известно о новых наградах

В соответствии с родом войск, воинов будут награждать такими медалями:

"Крест Сухопутных войск";

"Крест Воздушных Сил";

"Крест Военно-Морских Сил";

"Крест Сил специальных операций";

"Крест Сил территориальной обороны";

"Крест Сил логистики";

"Крест Сил поддержки";

"Крест Медицинских сил";

"Крест Десантно-штурмовых войск";

"Крест Войск связи и кибербезопасности";

"Крест ракетных войск и артиллерии";

"Крест Государственной специальной службы транспорта";

медаль "Воин-миротворец";

медаль "Ветеран службы".

Также утверждены следующие отличия:

Медали за 10, 15 и 20 лет добросовестной службы;

Медаль "За содействие обороне";

Медаль "Защитнику Украины" ;

Медаль "Звезда военного братства";

Медаль "За укрепление обороноспособности";

Медаль "Золотой Трезубец";

Медаль "За ранение";

Медаль "Крест почета";

Медаль "Крест доблести";

Медаль "Военный крест";

Медаль "Рыцарский крест";

Медаль "Железный крест";

Нагрудный знак "За образцовую службу";

Нагрудный знак "Крест особых заслуг".

Полный перечень наград с детальным описанием доступен на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Напомним, 1 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вручил ценные подарки и награды бойцам, которые ведут оборону Бахмута Донецкой области.

Ранее, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский наградил волынских пограничников, которые держали оборону Бахмута. В частности были вручены ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине".