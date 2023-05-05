ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", – Defense Express (фото)

Журналисты получили фотографии сбитой ракеты над Киевом в ночь на 4 мая. Визуально она максимально идентична с Х-47 "Кинжал", которую в РФ называют гиперзвуковой.

Вооруженные силы впервые успешно перехватили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Об этом сообщает Defense Express.

В издании утверждают, что в ночь с 3 на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую ракету "Кинжал". Перехват боеприпаса произошел около 2:40 ночи. В КМВА днем 4 мая отметили, что кроме дронов-камикадзе Shahed были и ракеты, вероятно, "баллистического типа".

Источники издания передали фото обломков сбитой ракеты. Визуально носовой обтекатель максимально схож с российской гиперзвуковой ракетой Х-47. Авторы сравнили обломки с крылатой ракетой Х-22 или с баллистической ракетой от "Искандер". У Х-22 носовая часть имеет овальный переход, а "Искандер" имеет более толстую носовую часть.

Обломки сбитой ракеты Х-47 Фото: Defense Express

Также на фотографиях видно, куда пришелся удар от ракеты ПРО. Толщина "Кинжала" достаточно велика, потому что снаряд должен выдерживать высокую температуру, которая достигается при разгоне до гиперзвуковой скорости. Вместе с тем перехват был эффективным, потому что боевую часть уничтожили еще в воздухе. Этим в издании объясняют громкий взрыв, который могли слышать жители Киева в ночь на 4 мая.

Носовые части Х-22 (слева) и Искандер (справа)

В издании приходят к выводу, что если ВСУ смогли перехватить "Кинжал", то он является гиперзвуковым "только в фантазиях". Боеприпас действительно достигает гиперзвуковых скоростей, но он не способен поддерживать ее на протяжении всего полета. Во время захода на цель скорость очень высока, но не гиперзвуковая, к тому же траектория такая же как у баллистической ракеты — фактически вертикальное пикирование на цель. Украина могла перехватить баллистическую ракету благодаря комплексу ПРО Patriot. Характеристики зенитно-ракетного комплекса позволяют сбивать баллистические боеприпасы в радиусе 30 км.

Напомним, 27 апреля в воздушных силах заявили, что второй дивизион Patriot уже работает в Украине. Он может сбивать баллистические ракеты.

4 мая Зеленскому в Нидерландах показали технику, которую получит украинская армия, в том числе ПРО Patriot.