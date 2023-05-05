"Никакой баллистики": Игнат опроверг, что над Киевом сбили "Кинжал"

Спикер Воздушных сил настаивает на том, что никаких баллистических ракет в ночь на 4 мая зафиксировано не было.

Воздушные силы опровергли информацию о вероятном сбитии "Кинжала" над Киевом в ночь на 4 мая. Об этом пишет "Суспільне" ссылаясь на комментарий спикера ВС ВСУ Юрия Игната.

Он заявил, что опроверг эту информацию еще вчера, и никаких баллистических ракет зафиксировано не было.

"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны видеть это вчера. Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", — заявил Юрий Игнат.

Напомним, перехват боеприпаса якобы произошел около 2:40 ночи 4 мая. В КГВА днем 4 мая отметили, что кроме дронов-камикадзе Shahed были и ракеты, вероятно, "баллистического типа". Но проанализировав снимки обломков журналисты пришли к выводу, что на "гиперзвуковую" эта ракета вовсе не похожа.

Сегодня в Воздушных силах отказались от любых комментариев и реакций по этому поводу.

Напомним, 27 апреля в воздушных силах заявили, что второй дивизион Patriot уже работает в Украине. Он может сбивать баллистические ракеты.