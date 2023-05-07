"Лепят из г**на Наполеона": Гиркин разрушил мечты Пригожина по Бахмуту

По мнению террориста, даже с боеприпасами "вагнеровцы" будут воевать бездарно и кроваво. Главу наемников он назвал признанным мастером "мясных штурмов" — ценой огромных потерь он продвинулся на 15 километров за полгода.

Министерство обороны России отнимет боеприпасы у других оккупационных подразделений, чтобы передать их наемникам из ЧВК "Вагнер". Такое мнение выразил в Telegram 7 мая бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР", террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

Российские наемники, по его словам, продолжат воевать точно также бездарно и кроваво, как раньше.

"У кого-то отнимут даже те крохи боеприпасов, что давали раньше, чтобы передать их бойцам Черного Клоуна (Евгения Пригожина, — ред.), из которого упорно "лепят и лепят Наполеона", да вот беда — не получается никак, поскольку материал — г**но", — написал Гиркин.

Далее террорист критикует высшее военное руководство страны-агрессора и говорит, что "на цирковом манеже — все те же".

"(Бывший командующим объединенной группировкой сил в Украине) Сергей Суровикин, отличившийся гениальной деэскалацией из-под Киева, а потом "непростым решением" — сдачей без боя Херсона. (Глава Минобороны Сергей) Шойгу, который никуда не делся, равно как и (глава Генштаба ВС РФ Валерий) Герасимов", — добавил экс-главарь боевиков.

Как указал Гиркин, Пригожин — это "признанный мастер мясных штурмов", который сумел продвинуться ценой огромных и неоправданных потерь всего на на 15-20 километров за полгода.

"Дожмут Бахмут или нет — не имеет теперь ни малейшего значения. Разве что для будущей политической карьеры самого Пригожина. Да и она — крайне проблематична в контексте предстоящих военных событий. Скоро нас будут бить. Поскольку побить врага у нас за зимне-весеннюю кампанию не получилось от слова совсем", — пожаловался он.

Жалобы Пригожина: в чем главарь ЧВК "Вагнер" обвиняет Минобороны России?

Глава ЧВК "Вагнер" 5 мая показывал трупы наемников на видео и одновременно материл Шойгу и Герасимова за нехватку боеприпасов. На кадрах видны тела десятков мертвых оккупантов.

В этот же день Пригожин шантажировал Министерство обороны России выходом наемников из Бахмута. Он пообещал 10 мая оставить позиции в городе и вывести оставшихся в живых наемников в тыловые лагеря.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 5 мая признала, что ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "вагнеровцев". Захватчики, по ее оценке, продолжат попытки штурма Бахмута к 9 мая.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявления Пригожина предложил свои услуги — направить в Бахмут бойцов подразделения "Ахмат". Пригожин 6 мая согласился с этим предложением.

А уже 7 мая глава наемников сказал, что Минобороны РФ пообещало ЧВК "Вагнер" отправить боеприпасы. Посредником между министерством и наемниками поставили Суровикина.