Проблемы субординации: РФ не может вести скоординированную оборону, – ISW (фото)

По мнению американских аналитиков, глава Чечни Кадыров помог владельцу ЧВК "Вагнер" получить боеприпасы, чтобы выслужиться перед Путиным и поднять свое положение в Кремле.

Объявленные планы основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова обменяться своими подразделениями в районе Бахмута Донецкой области могли быть шантажом, чтобы вынудить Министерство обороны России возобновить распределение артиллерии среди "вагнеровцев". К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 7 мая.

Так, 6 мая Кадыров опубликовал письмо, в котором просил президента России Владимира Путина приказать министру обороны России Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову санкционировать переброску чеченских подразделений "Ахмат" с "других направлений" для занятия позиций ЧВК "Вагнер" на бахмутском направлении.

Письмо Кадырова Путину Фото: Соцсети

"Письмо Кадырова Путину было направлено в обход российской системы командования, и вывод чеченских сил из других частей театра военных действий, вероятно, представлял риск для российских оборонительных линий, риск, на который Герасимов и Шойгу, или Путин, похоже, не хотели идти", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, отход подразделений "Ахмата" с линии Сватово-Кременная и Запорожской области мог бы подорвать оборонительные приготовления России перед запланированным украинским контрнаступлением.

Министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Валерий Герасимов, возможно, решили выделить боеприпасы "вагнеровцам" по указанию президента Владимира Путина. Аналитики считают, что успешные совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу свидетельствуют о том, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские силы в Украине, несмотря на то, что является номинальным командующим театром военных действий.

"Герасимов, вероятно, пытался взять на себя контроль над всеми российскими нерегулярными силами зимой 2023 года, но потерпел неудачу в этом начинании еще до того, как весной потерял расположение Путина", — сказано в сообщении ISW.

Зачем Кадыров помог Пригожину

Аналитики полагают, что мотивация Кадырова в данном случае заключалась в том, чтобы восстановить свое положение в кругу власти в Кремле. Кадыров потерял благосклонность, вероятно, потому, что его силы играли ограниченную роль в активных боевых действиях в Украине в течение поздней осени 2022 года и зимы 2023 года.

"Путин принизил Кадырова во время их встречи 13 марта, когда Кадыров заметно нервничал, докладывая о роли чеченских бойцов в Украине. Кадыров, вероятно, воспринял угрозы Пригожина вывести войска из Бахмута как возможность подчеркнуть эффективность своих сил на фоне неудач Герасимова и Шойгу в достижении решающих побед во время зимне-весеннего наступления", — говорится в отчете.

В ISW считают, что очевидная необходимость Герасимова договариваться с подчиненными командирами и способность этих командиров навязывать ему свою волю говорит о том, что проблемы субординации оказывают значительное влияние на способность российских военных проводить согласованные операции в масштабах всего театра военных действий.

"Должность общего командующего театром военных действий в принципе должна позволять Герасимову командовать любым российским подразделением или командующим сухопутными войсками в Украине, даже теми, кто отвечает за иррегулярные формирования, такие как "Вагнер" и "Ахмат". Однако Пригожин и Кадыров, похоже, могут принимать в основном независимые решения в отношении своих сил", — добавили аналитики.

Аналитики считают, что эти события ставят под сомнение способность России координировать последовательную оборонительную кампанию в масштабах всего театра военных действий.

"Российское военное командование, похоже, все больше делегирует ответственность за различные участки фронта в Украине различным российским командирам, в то время как власть командующего театра военных действий продолжает ослабевать", — сказано в отчете.

Ухудшение способности Герасимова контролировать своих командиров, по мнению экспертов, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции с различными зонами ответственности.

Нехватка боеприпасов у "вагнеровцев" в Бахмуте

5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Вскоре Евгений Пригожин анонсировал выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая из-за дефицита вооружения. Он заявил, что наемники планируют передать позиции регулярным частям ВС РФ. В тот же день Рамзан Кадыров предложил заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте отрядом "Ахмат". Согласно его словам, чеченские боевики готовы занять город в течение нескольких часов.

6 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения передадут позиции в Бахмуте отряду "Ахмат" из Чечни. Он попросил Кадырова как можно скорее отправить своих бойцов, пока ЧВК "Вагнер" окончательно не исчерпала свой боевой потенциал.

На следующий день, 7 мая, Пригожин заявил, что в Минобороны России пообещали наемникам ЧВК "Вагнер" предоставить боеприпасы. Примечательно, что Минобороны РФ предоставило также генерала Сергея Суровикина в качестве посредника между наемниками и ведомством, а также разрешило действовать на Бахмуте на свое усмотрение.