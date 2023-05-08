Мобилизация в Украине: призывной возраст могут снизить до 25 лет, но это не предел, — адвокат

Минобороны рекомендует мобилизовывать граждан Украины уже с 25 лет, но в будущем предельный призывной возраст может быть еще меньше. Фокус спросил адвоката Николая Максимова, при каких условиях это возможно.

В Министерстве обороны Украины на прошлой неделе предложили изменить законодательство и снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

В пресс-релизе оборонного ведомства говорится, что во время действия военного положения в Украине отсутствует потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет. В Минобороны считают, что необходимость ежегодной явки мужчин в возрасте до 27 лет в ТЦК приводит к дополнительным финансовым расходам, очередям и увеличению нагрузки на медицинских работников, при этом призыв на срочную военную службу сейчас не осуществляется.

Из-за этой нормы значительное количество пригодных к военной службе украинцев не могут привлечь на военную службу во время мобилизации, отмечают в оборонном ведомстве.

Сегодня в Украине могут привлекать на военную службу во время мобилизации только украинцев от 27 лет Фото: УНИАН

Николай Максимов, адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS, уверен, что Минобороны хочет снизить предельный призывной возраст до 25 лет именно для увеличения количества граждан, которые должны подлежать мобилизации в государстве.

"Сегодня привлечь к ведению боевых действий могут только лиц старше 27 лет. Уменьшение призывного возраста фактически будет означать, что граждане, которым исполнилось 25 лет, могут быть мобилизованы", — комментирует эксперт.

Смена призывного возраста: не только до 25?

Решения об изменении предельного призывного возраста в Украине в обществе могут воспринять негативно. Впрочем, Максимов подчеркивает: вероятность того, что парламент пойдет на такой шаг, достаточно высока.

"Следует понимать, что законодательство сегодня дает право на отсрочку от призыва во многих случаях. Речь идет об определенных группах студентов, об аспирантах, об отцах-одиночках и тому подобное [к тому же существует бронирование от мобилизации]. Поэтому тенденции к сужению круга лиц, которых не могут мобилизовать, появились уже в прошлом году", — объясняет адвокат.

Если учесть большое количество раненых на фронте и потери в полномасштабной войне, то решение об изменении призывного возраста выглядит вполне закономерным, отмечает эксперт.

Максимов уверен, что снижение предельного призывного возраста до 25 лет может оказаться не окончательным. Если война в Украине продолжится, то у Минобороны и Верховной Рады появится необходимость пересмотреть решение о привлечении к мобилизации большего круга граждан.

"Я не говорю, что так все и будет, но потенциально такой вариант возможен. Другими словами, сначала призывный возраст сократят до 25 лет, а при огромном дефиците человеческого ресурса в вооруженных силах, в территориальной обороне, пограничной службе могут быть повторные решения", – замечает он.

По словам эксперта, в будущем — через полтора-два года — предельный призывной возраст могут снизить до 23 лет.

Изменение призывного возраста в РФ: каковы отличия?

В начале марта глава оборонного комитета Совета федерации РФ Виктор Бондарев заявил, что возраст призыва в стране-агрессоре увеличится с 27 до 30 лет. При этом эксперты не сомневаются, что такое решение в РФ направлено как раз на то, чтобы увеличить количество россиян, которых можно привлечь к военным действиям на территории Украины.

"Предложенное расширение возрастного диапазона призыва является еще одним усилием по увеличению вооруженных сил, избегая полной мобилизации", — написали аналитики американского Института изучения войны (ISW) на этот счет.

Как же так получилось, что одинаковые цели — привлечение большего количества людей к мобилизации — в РФ и Украине достигают противоположными мерами?

Николай Максимов объясняет: несмотря на то, что Россия громко утверждала, что не отправляет на войну срочников, на практике все происходило иначе. С начала вторжения было известно, что российские солдаты срочной службы воюют на территории Украины. При этом в России официально нет всеобщей мобилизации.

Меняя призывной возраст до 30 лет, военное руководство РФ получает возможность привлекать к боевым действиям большее количество срочников, уверен адвокат.

Украина, где призыв на срочную службу во время действия военного положения отменили, наоборот пытается увеличить количество подлежащих мобилизации граждан только в промежутке с 25 до 27 лет.

Напомним, адвокат Тарас Никифорчук рассказал о том, какие категории граждан могут призвать в ряды ВСУ в мае 2023 года. В первую очередь речь идет о пригодных по состоянию здоровья и людях с военным опытом от 28 до 60 лет соответственно.