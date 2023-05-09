Ночной обстрел: над Киевом сбили более 10 крылатых ракет, — КГВА (фото)

По данным военной администрации, ВС РФ запустили крылатые ракеты из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Обломки одной из них упали во двор в частного дома и спровоцировали пожар в Голосеевском районе столицы. О пострадавших не сообщается.

В Киевской городской военной администрации рассказали о работе сил противовоздушной обороны и уничтожении российских ракет в ночь на 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

По предварительной информации, обломки ракеты упали во двор частного дома в Голосеевском районе Киева, спровоцировав пожар. В Шевченковском районе обломки нашли на проезжей части.

Позже в КГВА сообщили, что сегодняшняя ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Россияне выпустили ракеты типа Х-101 (Х-555). Всего над Киевом сбили около 15 вражеских ракет.

"Попаданий не допущено, предварительно, без жертв и серьезных разрушений вследствие падения обломков. Информация обновляется и уточняется", — сказано в сообщении.

В соцсетях жители Киева публикуют фотографии с обломками ракет, которые находят в столице.

Как уточнили в КГВА, информации о пострадавших не поступало.

Перед этим в военной администрации сообщали о работе ПВО на окраинах Киева, после чего местные жители сообщили о громком взрыве. В городе звучала воздушная тревога, а киевляне были вынуждены прятаться в метро.

Напомним, вечером 8 мая Вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел Харьковской области. По сообщению местной военной администрации, российские оккупанты нанесли по региону удар, предварительно, ракетами С-300. Кроме того, сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Сумской и Херсонской областях.

Ранее, ночь на 8 мая ВС РФ обстреляли Одессу, в результате чего погиб мужчина, еще трое человек получили ранения различной степени тяжести. По словам главы пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк, на участках, куда попали российские ракеты, вспыхнули сильные пожары.

В результате российского ракетного обстрела были практически уничтожены склады Красного Креста в Одессе. Кроме того, пострадала мобильная клиника в Николаеве.

Также напомним, что ночью 8 мая ВС РФ атаковали Киев рекордным количеством БПЛА. По данным мэра столицы Виталия Кличко, украинским силам удалось сбить все 36 дронов, которые летели в направлении города.