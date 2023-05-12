Флот РФ под прицелом: ВВС показали карту с зонами, куда могут достать различные ракеты ВСУ

Всего были указаны 70 км, 150 км и 250 км зоны, которые потенциально находятся под ударом ракет GMLRS, GLSDB и Storm Shadow соответственно.

После того как стало известно о том, что Великобритания предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow воздушного базирования, русская служба BBC 11 мая опубликовала карту с зонами досягаемости различных видов вооружения, которым обладают ВСУ. В частности были отмечены три зоны в 70, 150 и 250 километров.

Первая зона в 70 км соответствует дальности управляемой ракеты GMLRS, которые используются в реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS. Эффективность данного вида боеприпасов неоднократно была доказана украинскими бойцами в войне против российских захватчиков. Так 11 апреля с помощью этих систем была уничтожена база 163-го гвардейского полка ВС РФ в Марьинке.

Вторая зона в 150 км соответствует дальности поражения планирующей авиационной бомбы GLSDB, которая также применяется в системах РСЗО HIMARS. О передаче США данного вида вооружения стало известно 5 февраля. Тогда агентство Bloomberg сообщило, что первые поставки этих боеприпасов могут занять около девяти месяцев.

И наконец третья зона в 250 км показывает дальность британской ракеты Storm Shadow, о которой говорилось выше. При этом применение этих ракет Вооруженными силами Украины вызывает вопросы, поскольку для ракет воздушного базирования необходимы соответствующие носители. По мнению экспертов из The War Zone в Украине есть два кандидата на роль носителей Storm Shadow — это штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель МиГ-29.

"Эта ракета вполне эффективна и против кораблей, так что с учетом того, что ее можно запускать вдали от берега над водой, потенциально под ударом могут оказаться корабли Черноморского флота", — написали обозреватели ВВС.

Отметим, что расстояние указано относительно границ территории, подконтрольной Украине, а зоны покрывают часть территории РФ и Беларуси. Таким образом в 70-км зоне находится, например, Белгород, 150-км зона охватывает уже Курск, а зона в 250 км доходит практически до Минска.

Напомним, различные чиновники в США неоднократно говорили о том, что Белый дом не поощряет и не позволяет ВСУ наносить удары за пределами Украины и в частности по РФ. При этом американские журналисты утверждают, что украинская армия никогда не использует дальнобойное оружие, предоставленное союзниками, без конкретных координат, предоставленных военнослужащими США. Впрочем, как сообщили 10 февраля в The Washington Post, США предоставляют координаты и точную информацию о цели исключительно в консультативной роли.