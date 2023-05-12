"Справимся к зиме": Данилов назвал новый срок конца войны с Россией

Секретарь СНБО уверен, что надо набраться терпения и ждать освобождения всех территорий Украины. Владимир Зеленский уже говорил о желании завершить боевые действия до зимы 2022 года перед саммитом G7, писали западные СМИ.

Украина хочет завершить полномасштабную войну с Россией до зимы 2023 года. Об этом сказал 12 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью азербайджанскому изданию Report.

"Мы должны освободить наши территории. Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок. К зиме мы хотим полностью завершить войну", — заявил он.

Данилов не уточнил, почему именно к зиме планируется завершение большой войны. Надо набраться терпения и ждать победы украинской армии, добавил он.

По словам Данилова, ВСУ освободят все оккупированные территории, включая Крым

"Война — сложное дело. У военных есть поручения от президента, которые достаточно просты и понятны – освободить все наши территории, включая Крым, от террористов-агрессоров. Они сделают это вместе с нашим народом", — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, ВСУ точно знают, что надо делать — это профессионалы, которые доказали миру свою боеспособность.

"Более того, мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает. Думаю, в этот раз (имеется в виду ожидаемое контрнаступление ВСУ, — ред.) будет так же", — подытожил он.

В Киеве летом прошлого года также хотели завершить войну с РФ до зимы, к концу 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский во время речи перед саммитом G7 сказал, что хочет завершения войны в Украине до зимы, отмечало Reuters.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников был уверен в способности ВСУ победить россиян в 2023 году. Чиновник уверен в отсутствии угроз применения РФ тактического ядерного оружия.

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