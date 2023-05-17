"РФ запускала по мирному Киеву": нардеп показал обломки ракет "Кинжал" (фото)

По словам депутата Юрия Мысягина, остатки ракет были переданы военными комитету по вопросам нацбезопасности.

ВС РФ атаковали ночью на 16 мая столицу Украины ракетами "Кинжал". Фото их обломков 17 мая опубликовал в соцсетях народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

"Смотрю на остатки российских гиперзвуковых авиационных ракет 9-А-7660 "Кинжал", которые РФ запускала по мирному Киеву в ночь с 15 на 16 мая", — написал он.

Мысягин подчеркнул, что все ракеты были сбиты воздушными силами Украины, а их остатки военные передали Комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, по данным пресс-службы главнокомандующего ВСУ, ночью на 16 мая силам украинского ПВО удалось сбить 18 ракет, среди которых было шесть "Кинжалов". Сообщалось об атаке ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования с северного, южного и восточного направлений.

16 мая ГСЧС показали последствия вражеских обстрелов Киева. На снимках можно увидеть пожар и сгоревший автобус. Также, по словам городского головы Виталия Кличко, обломки одной из выпущенных ВС РФ ракет упали на территорию столичного зоопарка.

Журналисты посчитали, сколько стоила россиянам атака на Киев. По их данным, примененные боеприпасы обошлись стране-агрессорке почти в 120 млн долларов. В частности, оккупанты использовали для ударов ночью на 16 мая шесть "шахедов", цена которых варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.