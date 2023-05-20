Байден объявит о новой помощи Украине после встречи с Зеленским: что получат ВСУ, — СМИ

По данным журналистов, встреча американского и украинского президентов состоится в рамках саммита "Большой семерки", который пройдет в Хиросиме. Ожидается, что там Байден анонсирует пакет помощи Украине на 375 миллионов долларов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Баден намерен объявить о новом пакете военной помощи для ВСУ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7, который стартует в Хиросиме 19 мая. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех американских и украинских официальных лиц.

В публикации говорится, что американский президент собирается сообщить о выделении Украине оружия на 375 миллионов долларов. По данным журналистов, пакет будет включать дополнительное количество артиллерийский систем, бронетехники и противотанковых средств.

Авторы публикации также упомянули о том, что Байден дал союзникам разрешение на передачу Украине американских истребителей F-16. Кроме того, американский лидер заявил, что США поддержат усилия по обучению украинских летчиков.

По словам журналистов, упомянутые шаги призваны продемонстрировать поддержку Украины со стороны Вашингтона в преддверии грядущего контрнаступления ВСУ.

Напомним, что 19 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Мы также писали 19 мая о том, что Администрация президента США Байдена допустила бухгалтерскую ошибку в оценке военной помощи Украине, обсчитавшись на 3 миллиарда долларов. В связи с этим республиканцы потребовали предоставить ВСУ DPICMS и ATACMS, чтобы "наверстать драгоценное время".

Еще мы сообщали, что 18 мая США анонсировали новый пакет санкций против России. Известно, что ограничения коснутся 300 компаний, судов и самолетов. Также появятся экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из РФ и третьих стран.