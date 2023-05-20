Чтобы не сбили свои ПВО: эксперт рассказал, почему F-16 так долго передают Украине

По словам британского военного аналитика Шона Белла, россияне будут целенаправленно выискивать F-16. Поэтому западные истребители должны быть должным образом интегрированы в украинскую систему ПВО и связаны с ракетами земля-воздух.

Британский военный аналитик Шон Белл рассказал, что истребители F-16 Fighting Falcon обладает компактными многоцелевыми возможностями, то есть могут вести воздушный бой с противником и действовать в режиме воздух-земля. Об этом сообщалось в эфире Sky News.

"В нем реализована система управления fly-by-wire (FBW), то есть все ручное управление, которое присутствовало в предыдущих моделях, заменено электронным интерфейсом. Это система 9G (может выдерживать девятикратную силу гравитации), то есть очень "проворный" самолет", — отметил Белл.

Первые образцы F-16 появились в январе 1979-го, это достаточно старое воздушное судно, но его постоянно модернизировали.

Есть пушка 20 мм, дополнительные отсеки, куда могут помещаться топливные баки или вооружения класса воздух-земля. Это самый продаваемый и экспортируемый истребитель даже в странах ЕС. У Бельгии, Дании и Норвегии в общей сложности 125 таких истребителей.

"Мне повезло летать на нидерландском F-16 несколько лет тому назад. Чрезвычайной мощный, но стоит отметить нидерландцев, у них только 24 таких самолета, сейчас они хотят их списать и, возможно, позже заменить на F-35", — сказал аналитик.

По его словам, ключевой поинт в том, что американцы — производители этих самолетов — должны предоставлять разрешение другим странам на их использование. И президент США Джо Байден дал зеленый свет наконец-то, и теперь другие страны могут рассмотреть возможность передачи этих самолетов Украине.

Когда F-16 появятся в Украине

"Президент Зеленский хочет их прямо сейчас. Но жестокая реальность такова, что есть ряд преград, которые нужно преодолеть. Одна из таких — подготовка, которая может занять месяцы, если не годы. Теперь ЕС с помощью опытных украинских пилотов пытается выяснить, как быстро украинцы смогут пройти подготовку: авиатренажеры и собственно полет и пр. По оценкам, на все уйдет четыре месяца. Они взяли десять пилотов, чтобы посмотреть, насколько сжатой может быть эта подготовка. Но, как бы то ни было, в этом году мы не увидим эти самолеты в [украинском] небе" — пояснил Белл.

Кабина F-16

Еще одна сложность в том, что страны не закупают эти самолеты в большем количестве, чем им нужно.

Одно из решений — взять от каждой страны по одному. Но они все разные, разных годов выпуска, с разными техническими блоками, радарами и прочим. К тому же, пилотам придется всякий раз пересаживаться на разные модели самолетов.

Норвежский F-16 в небе над Балканами

Россияне будет атаковать F-16

Когда F-16 появятся в Украине, россияне будут пытаться их сбить.

"Они целенаправленно будут выискивать их, поэтому F-16 должны быть интегрированы в украинскую систему ПВО, связаны с ракетами земля-воздух. К тому же, нужно еще и следить за тем, чтобы F-16 не сбили собственные системы, поскольку для украинских систем ПВО будет непривычно работать с этими самолетами, и да, иногда сбиваешь и собственные самолеты", — пояснил Белл.

Несмотря на то, что в этом году Украина не получит F-16, все же то обстоятельство, что Запад решил передать F-16 Украине чрезвычайно важно, поскольку украинское руководство просило об этом с прошлого года, отметил аналитик.

Владимир Зеленский на встрече с британским премьером Риши Сунаком на саммите G7 в Хиросиме

"До недавних пор они очень колебались, еще год назад президенту Зеленскому не доверяли высокотехнологичные западные вооружения. За последний год начали предоставлять все больше дальнобойного оружия. И Зеленский с уверенностью говорит, что за это время они многому научились и прошлые ошибки уже не повторяют. Недостаточно просто открыть двери и ждать", — отметил эксперт.

Он также сказал, что российское руководство делает ставку на затяжную войну, поэтому Украине нужна долгосрочная поддержка — 5, 10, 15 лет. И тогда это станет проблемой для Путина.

Напомним, что ВСУ потребуется полгода для подготовки пилотов F-16: эксперт рассказал о проблеме.

Также сообщалось, что в администрации Байдена рассказали, почему Вашингтон больше не выступают против передачи Украине F-16.