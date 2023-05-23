При нападении на Белгородскую область атакована военная база с ядерным оружием: есть жертвы (карта)
По данным росСМИ, в результате атаки в военном городке погибли два военнослужащих, а еще четверо были доставлены в больницу с осколочными ранениями
В результате нападения на Белгородскую область 22 мая была атакована военная база в городке Белгород-22, который находится всего в десяти километрах от границы и входит в состав Грайворонского городского округа. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на МВД.
"В результате взрыва трех снарядов, выпущенных с территории Украины при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган", в городке погибли два военнослужащих, а еще четверо были доставлены в больницу с осколочными ранениями", — пишут росСМИ.
Согласно данным российских источников, нападение началось в 6:00 по московскому времени 22 мая с интенсивного пятичасового обстрела города Грайворон. В 11:30 украинские танки атаковали пограничный пункт пропуска "Грайворон" и затем вернулись на территорию Украины. В 11:40 была подвергнута обстрелу военная база в Белгороде-22.
"В полдень начался обстрел села Козинка, по которому выпустили порядка 60 120-миллиметровых мин и еще столько же ракет из РСЗО "Ураган". Затем туда зашли "десять единиц бронетехники и группа пехоты ВСУ неустановленной численности", — пишут оккупанты.
Важно отметить, что Белгород-22 — это военная база, где хранится тактическое ядерное оружие.
Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.
23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.
Также 23 мая росСМИ сообщали, что российские пограничники пресекли попытку прорыва ДРГ в районе села Богун-Городок. Населенный пункт расположен в 35 км от Козинки.