"Остатки националистов отброшены": Шойгу заявил о ликвидации прорыва в Белгородской области

По словам министра обороны, его ведомство будет продолжать оперативно и крайне решительно реагировать на подобные "провокации" в дальнейшем.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о ликвидации прорыва "украинских бойцов" на территорию Белгородской области. В ходе операции якобы было ликвидировано 70 солдат ВСУ. Он также подчеркнул, что Россия будет реагировать на такие атаки "крайне жестко и оперативно". Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на заявление Шойгу

"Во время контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации", — заявил министр обороны России.

Он заявил о том, что российское Минобороны будет продолжать оперативно и крайне решительно реагировать на действия, подобные нападению, которое произошло в Белгородской области.

Шойгу отметил, что было уничтожено более 70 "украинских националистов" и также была нанесена ущерб автомобильной и бронетанковой технике. Он подчеркнул, что Россия принимает меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности своих границ в случае "провокаций и угроз со стороны Киева".

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

По данным аналитиков ISW, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые зашли на территорию Белгородской области могли отойти ближе к границе с Украиной, но в то же время продолжают выполнять боевые задачи. Сообщается, что российские силы могли их оттеснить к пограничному поселку Козинка.

По мнению обозревателей агентства Reuters, вторжение бойцов РДК и ЛСР может заставить российское военное командование отвлечь часть войск от линии фронта в Украине. Эксперты полагают, что несмотря на позицию официального Киева, который отрицает причастность к действиям диверсантов, их действия скоординированы с ВСУ.