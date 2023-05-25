На грани смерти: в Мелитополе россияне отказываются лечить людей без паспортов РФ, — СМИ

По данным журналистов, местные жители не могут получить должную медицинское обслуживание даже от сотрудников скорой помощи, ведь все препараты уходят на лечение воинов армии РФ.

Россияне продолжают насильно принуждать людей к паспортизации во временно захваченном Мелитополе. С 1 июня оккупанты запретят выдачу бесплатных лекарств тем, кто не получил паспорт РФ и СНИЛС. Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь.

"На этот раз рашисты придумали для таких "упрямых" настоящее испытание — с 1 июня они запретят выдачу бесплатных лекарств тем, кто не обзавелся "куриным аусвайсом" и СНИЛСом", — говорится в источнике.

Как отмечает источник, местные жители, здоровье которых зависит от наличия лекарства, вынуждены идти за российским паспортом.

Также в сообщении говорится, что все медицинские препараты в остром дефиците.

"Служба скорой помощи на вызовы приезжает совсем без медикаментов – доходит до того, что в чемоданчике врачей нет даже элементарного парацитамола. Причина такого дефицита лекарства – банальна. Вся гуманитарка, которая приходит в Мелитополь и якобы предназначена для простых людей, идет на лечение русских воинов", — добавляет источник.

Напомним, о панических настроениях российских армейцев Иван Федоров сообщал еще 28 апреля. Тогда в городе ликвидировали одного из коллаборантов.

Также 28 апреля мелитопольский мэр рассказал, что оккупанты начали отбирать у местных рыбаков лодки. Чиновник шутил, что россияне решили "плыть" от контрнаступления ВСУ.