"Это плен": мама "Калины" рассказала о пребывании "азовцев" в Турции (видео)

Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар считает, что удерживаемые на территории Турции защитники "Азовстали" могут быть полезны сейчас в Украине как командиры.

Командиры полка "Азов", находящиеся на территории Турции, фактически до сих пор находятся в плену. Об этом рассказала мама заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, известного под позывным "Калина", Лидия Паламар в интервью "Радио Свобода".

Лидия Васильевна отметила, что на территории Турции командиры полка "Азов", содержатся в соответствии с Женевскими конвенциями. При этом "азовцы" постоянно находятся под охраной и не имеют свободы передвижения.

Кроме того, командиры "Азова" отказались от визитов жен в знак солидарности с остальными украинскими военнопленными, пребывающими в российском плену.

"Обменять – обменяли, но предоставить – нам не предоставили. Это тюрьма, но в хороших условиях. Ограниченность есть ограниченность – это плен", — констатировала Лидия Паламар.

Как отмечает мама украинского воина, Виктор Медведчук, на которого обменяли защитников "Азовстали", в это время находится на свободе, а также занимается антиукраинской пропагандой и бизнесом.

Лидия Паламар о содержании командиров из "Азовстали" в Турции

Лидия Паламар также упомянула о том, что по словам ее сына, удерживаемые на территории Турции "азовцы" могут быть полезны сейчас Украине как командиры.

"И я, говорит, например, просил бы президента, чтобы он все-таки помог бы тому, чтобы нас обменяли в Украину. Мы здесь больше полезны. Мы знаем, что это борьба, что это война. И сидеть в Турции нам просто и не годится", — рассказывает Лидия Васильевна.

По ее словам, созваниваться с сыном получается почти каждые выходные. При этом "Калина" не упоминает о подробностях пребывания на "Азовстали".

"Это для него был ад. И он сдерживал ту боль, эти эмоции. И потому он на эту тему вообще не разговаривает. Он не говорит", — отметила Лидия Паламар.

Ранее, 14 марта, Лидия Паламар также опубликовала стихотворение своего сына, посвященное его побратимам, которые до сих пор находятся в плену у россиян.

Напомним, что 21 сентября 200 украинцев были обменяны на Виктора Медведчука, который уже все возможные показания следствию. Кроме того, пятерых героев-командиров "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных.

Еще мы писали о том, что 9 мая, экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что командиры подразделений ВСУ, которых обменяли и сейчас находятся в Турции, попали из одного плена в других. По его словам, у командиров "Азова" есть связь с кем-то одним из близких, однако обычной связи и доступа к информации у них нет или она ограничена.