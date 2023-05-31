"Не просто замена": Жорин объяснил, зачем "элитных" десантников РФ бросают под Бахмут

По словам экс-командира полка "Азов", у регулярных частей российской армии больше штатной техники, чем у ЧВК "Вагнер". Кроме того, они строят более системную оборону.

Российская Федерация перебрасывает свои "элитные" десантные войска на Бахмутское направления, чтобы они попытались вернуть потерянные позиции ВС РФ. Об этом написал майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин в своем Telegram-канале 31 мая.

"Российских десантников, о которых я писал, перебрасывают на Бахмутское направление не просто в рамках замены подразделений. Они должны выполнять роль штурмовых групп, чтобы попытаться восстановить позиции, из которых мы выбили п***ров в последние недели", — сообщил военнослужащий.

Он отметил, что по сравнению с ЧВК "Вагнер", регулярные части армии оккупантов располагают большим количеством штатной техники. Кроме того, ВС РФ способны построить более системную оборону – "по учебнику".

Майор Жорин также добавил, что у украинской стороны есть свои задачи, которые нужно выполнять вне зависимости от того, против каких подразделений российских оккупантов придется воевать.

Максим Жорин о российских десантниках под Бахмутом

Напомним, что 30 мая Максим Жорин написал, что на Бахмутское направление перебрасывают одно из "элитных" десантных подразделений российской армии, которое уже не раз терпело поражение от ВСУ — в частности под Киевом и в Херсоне.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению Максима Жорина от 25 мая, наемники частной военной компании "Вагнер" давно мечтают сбежать из Бахмута. По его словам, на это у "вагнеровцев" есть две причины.

Ранее, 24 мая, Максим Жорин также сообщил, что бойцы ВСУ провели очередной наступательный этап под Бахмутом, отметив, что за каждый метр населенного пункта ведутся тяжелые сражения.