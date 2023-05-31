Захватили площадь больше Бахмута и угнали БТР 82А: в РДК рассказали о рейде в РФ (видео)

Российские добровольцы обещают новые вылазки на российскую территорию. А недавний рейд оценивают как успешный.

Представители "Русского добровольческого корпуса" рассказали об операции на территории "временно оккупированной Белгородской области". Утверждается, что в течение суток была захвачена площадь больше Бахмута. Об этом сообщается в Telegram-канале РДК.

"Пока это лишь проба наших сил", — говорится в сообщении.

Утверждается, что в ходе таких "упражнений" был угнан новый БТР 82А, а в будущем последуют новые вылазки на российскую территорию.

Представитель РДК

Успешность дальнейших рейдов российских добровольцев во многом будет зависеть от численности сил, которые они смогут собрать. В будущем это может поставить сложные вопросы перед руководством РФ и даже угрожать самому существованию нынешнего режима Кремля. Об этом заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

Вылазка РДК в Белгородской области

Напомним, что, по данным добровольцев из РФ, очередной рейд на территорию страны-агрессора они оценивают как успешный.

Также сообщалось, что представители РДК описали Россию, за которую они сражаются. В случае поражения российских войск РФ ждут тяжелые социальные потрясения. Тогда как победа ВС РФ чревата последующим межэтнических адом.

В свою очередь, в украинской разведке рассказали, что после рейда РДК на российскую территорию удалось собрать важные данные. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил о том, какая роль отводится операциям ЛСР и РДК в России. Полученные разведданные указывают на уязвимость режима Кремля.