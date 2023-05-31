ГУР МО использует вертолет Bell 427, изъятый у Виктора Медведчука, – соцсети (фото)

По данным ДПСУ, ВСУ также используют ранее принадлежавший Медведчуку самолет Gulfstream G650. Воздушное судно конфисковали у нардепа в июле прошлого года

Главное управление разведи Министерства обороны Украины использует в своих целях вертолет Bell 427, который ранее принадлежал бывшему украинскому депутату Виктору Медведчуку. Об этом 31 мая написал Telegram-канал Aviation world.

На канале также появились соответствующие фотографии, на которых видно, что конфискованный у нардепа Bell 427 получил опознавательные знаки Минобороны Украины.

"Он в свое время принадлежал Медведчуку", — гласит подпись к снимкам.

О том, что вертолет и самолет, принадлежащий семье бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, передали Вооруженным силам Украины, департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил в июле прошлого года.

Как отмечает портал "Милитарный", судя по опубликованному в сети фото, ВСУ получили самолет Gulfstream G650.

Самолет Gulfstream G650, изъятый у Медведчука

Напомним, что 12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Службой безопасности Украины народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене и сбежавшего из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения РФ.

Мы также сообщали, что 2 июня 2022 года было завершено расследование в производстве о государственной измене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которое касается незаконной добычи нефти и газа, а также подрывной деятельности против безопасности Украины.

В сентябре прошлого года стало известно, что Виктора Медведчука передали российской стороне в рамках обмена пленными, входе которого удалось вернуть домой многих защитников "Азовстали" домой.

Еще мы писали о том, что 24 марта суд арестовал "скрытые" активы Оксаны Марченко, жены бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука, более чем на 440 млн гривен. Марченко контролировала предприятие "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" имени А.М. Кузьмина" в Запорожье через 3 оффшорных компании.