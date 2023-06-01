"Наших там очень мало": жительница Шебекино рассказала, что происходит в городе (видео)

По словам женщины, Шебекино находится под обстрелом, а российских военных там практически нет. Мирные жители оказались предоставлены сами себе.

Жительница Шебекино Белгородской области РФ рассказала, что на город якобы идет наступление Вооруженных сил Украины. В то же время российских военных очень мало. Соответствующее видео опубликовало российское медиа "Астра".

"Сегодня 1 июня, сзади меня наш город Шебекино, который горит, весь в огне. Там до сих пор идут бои. Мы из города выехали. <…> На город идет наступление ВСУ, наших там очень мало", — сказала женщина.

По ее словам, во время обстрелов в предыдущие дни ответных действий российских военнослужащих не было. Она добавила, что в городе не было военных РФ, а мирные жители предоставлены сами себе.

"Дошло это до того, что сегодня ночью люди сами все бежали, сейчас многие остаются в подвалах, их не могут эвакуировать", – пояснила россиянка.

Ситуация в Шебекино

1 июня бойцы из Легиона "Свобода России" (ЛСР) и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) сообщили, что ведут боевые действия в районе населенного пункта Шебекино Белгородской области РФ и опубликовали видео.

По словам добровольцев, они не могут обеспечить эвакуацию мирных жителей, поскольку регулярная армия РФ ведет обстрел населенных пунктов. В силу этого в РДК призвали мирных жителей эвакуироваться.

Согласно информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под обстрелом оказались несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. Традиционно российский чиновник обвиняет в обстрелах украинскую армию.

Гладков также информировал о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации. Как сообщили бойцы из РДК, удар был нанесен из установок залпового огня "Град".

Напомним, 1 июня сообщалось, что бойцы РДК и ЛСР прорвали российскую границу и двинулись в сторону города Шебекино Белгородской области.

Позже добровольцы заявили о начале второй фазы операции по освобождению России от режима Владимира Путина.