Бои в России: в британской разведке рассказали о дилемме командования ВС РФ

В ведомстве считают, что россиянам придется укрепить оборону на границе или усилить рубежи в оккупированной части Украины.

После того как добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" вновь прорвали границу РФ, российское военное командование столкнулось с новой дилеммой. Об этом говорится в отчете Военной разведки Великобритании от 2 июня.

По мнению военных Соединенного Королевства, военно-политическому командованию РФ предстоит решить: укреплять оборону в приграничных регионах России или усиливать свои рубежи на оккупированных украинских территориях.

По мнению британской разведки, в этот раз в Минобороны РФ справились с добровольцами быстрее, чем 22 мая, когда добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области.

"Однако, согласно собственному пресс-релизу МО России, оно прибегло к развертыванию на своей территории всего спектра военной огневой мощи, включая боевые вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А", — сказано в отчете военной разведки.

Напомним, 2 июня добровольцы из Легиона "Свобода России" показали свою военную технику в селе Новая Таволжанка, где сейчас идут бои. Населенный пункт находится на подступах к городу Шебекино, откуда власти эвакуировали местное население.

Днем ранее, 1 июня стало известно, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" вновь прорвали российскую границу и ведут бои с Вооруженными силами РФ.

Также напомним, 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации.