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Военный Фокус Российско-украинская война РДК и "Свобода России" зашли в Белгородскую область

"Идет бой": росСМИ сообщили о прорыве добровольцами границы РФ в новом участке (карта, видео)

Фото: УНИАН | Сообщается, что бойцы РДК якобы вновь прорвали границу РФ

По сообщению российских журналистов, более 100 добровольцев якобы пытаются проникнуть вглубь территории России. В РДК отмечают — все усилия на данном этапе направлены на разведку.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" пытаются перейти границу в районе участка Уразово-Вериговка Белгородской области РФ. Как пишет Фокус, об этом 2 июня сообщают ряд российских СМИ.

Один из российских военкоров заявил, что в указанном участке замечены более 100 бойцов РДК. Якобы завязался бой с российскими пограничниками.

"Всего в атаке по данным разведки задействовано до батальона… идет бой", — сказано в сообщении.

В России опровергли прорыв РДК

Согласно сообщению "РИА Новости", в оперативном штабе Белгородской области назвали фейком информацию о прорыве добровольцев.

"РДК рвется вперед"

Вместе с тем, согласно сообщению "Русского добровольческого корпуса", бойцы продолжают деятельность на территории РФ. Однако сейчас они сконцентрировали усилия на разведке.

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"РДК рвется вперед. Занимаемся доразведкой, диверсионной деятельностью. Скоро наши уважаемые слушатели, читатели, поклонники узнают, в чем был замысел", — рассказал один из командиров РДК.

Также в РДК добавили, что пока что они сохраняют интригу касательно дальнейших планов.

Бои в Белгородской области

В пятницу, 2 июня, россияне заявили об очередном обстреле Белгородской области якобы со стороны ВСУ, который привел к жертвами среди мирных жителей. В результате атаки якобы погибли две женщины от осколочных ранений.

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Напомним, 2 июня добровольцы из Легиона "Свобода России" показали свою военную технику в селе Новая Таволжанка, где сейчас идут бои. Населенный пункт находится на подступах к городу Шебекино, откуда власти эвакуировали местное население.

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Днем ранее, 1 июня стало известно, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" вновь прорвали российскую границу и ведут бои с Вооруженными силами РФ.

Также напомним, 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации.