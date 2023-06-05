F-16 не будут участвовать в контрнаступлении: Резников рассказал, когда Киев примет самолеты

По словам министра обороны Резникова, прежде чем получить самолеты, Украина должна быть готова к их размещению и обслуживаниию, а также подготовить пилотов.

В понедельник, 5 июня, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать американские истребители F-16 во время контрнаступательных действий ВСУ летом. Об этом он заявил в интервью для NHK в Сингапуре.

Контрнаступление 2023: какую технику будет использовать ВСУ

По словам главы оборонного ведомства, украинские защитники в рамках операции по деоккупации Украины планируют использовать все имеющиеся наземные виды вооружений.

На вопрос журналистов об ожиданиях от истребителей F-16 Резников ответил, что летом 2023 года эта боевая авиация не повлияет на ситуацию в Украине. По его словам, для подготовки украинских пилотов потребуется время, а также сейчас Киеву необходимо будет договариваться со странами-партнерами об обеспечении технического персонала и инженеров, которые смогут обслуживать и ремонтировать эти самолеты.

Сейчас некоторые из западных стран занимаются подготовкой либо предлагают возможности для подготовки украинских пилотов для управления истребителями.

Резников отметил, что Киев будет готов принять и разместить истребители F-16 осенью или зимой.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Напомним, 1 июня президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США в сотрудничестве с партнерами будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16.

20 мая иностранные СМИ писали, что президент США отказался от своих возражений против передачи Украине истребителей F-16, так как верит в возможность снабдить ВСУ для долгосрочного противостояния Российской Федерации.

19 мая в сеть попали документы ВВС США, согласно которым украинские пилоты могут освоить управление истребителями F-16 за четыре месяца.