Миллионы снарядов и антидроны: Литва анонсировала новый пакет военной помощи Киеву

На ближайшем заседании в формате "Рамштайн", по словам главы минобороны Литвы, станут известны подробности нового пакета военной помощи, который усилит фронт Украины.

В понедельник, 5 июня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что его страна готовит для Украины новый пакет военной помощи, который включает в себя миллионы единиц боеприпасов. Об этом Анушаускас сообщил в своем Twitter.

Глава оборонного ведомства поделился информацией, что новый пакет военной помощи будет включать в себя запасы снарядов для украинских защитников, а также антидроны. Подробности он пообещал раскрыть на новом заседании в формате "Рамштайн".

"Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы единиц боеприпасов, антидроны… Через две недели, после встречи в формате "Рмаштайн", мы объявим больше информации о поддержке боевых действий Украины", — написал министр.

Война в Украине: поддержка Литвы

С начала полномасштабного вторжения РФ Литва активно поддерживает Украину. В январе президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции по Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой сообщил, что Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки.

В начале марта 2023 года в Литве анонсировали, что могут обучить 1600 украинских военнослужащих.

Стоимость нового пакета военной помощи от Литвы, анонсированного в начале апреля составила около 41 млн евро.

В июне 2022 года Фокус писал о разборе впечатляющей поддержки Литвы и литовцев, сумевших собрать почти 6 миллионов евро на покупку Bayraktar TB2, а сумма военной помощи на конец апрел превысила 100 млн евро