Газета The Washington Post высмеяла Путина в новой карикатуре с конем (фото)

По словам автора иллюстрации Майкла де Аддера, некоторые люди были возмущены изображением поваленной на землю лошади, однако художник уверил, что при в процессе рисования ни одно животное не пострадало.

В сети появилась карикатура на президента российской Федерации Владимира Путина, нарисованная для американской ежедневной газеты The Washington Post. Изображением поделился его автор Майкл де Аддер на своей странице в Twitter.

На иллюстрации российский президент нарисован лежащим на земле вместе с лошадью. При этом политик и его конь привязаны ко множеству маленьких тракторов с украинскими флагами.

Майкл де Аддер решил изобразить Владимира Путина одетым в камуфляжные штаны, а на его шее можно разглядеть крестик.

Сам художник отметил, что пользователи сети выразили обеспокоенность за нарисованного коня.

"Некоторые люди не согласны с этой карикатурой. Они считают, что она была изображена с натуры жестоко связанной лошади. При создании этой карикатуры ни одна лошадь не пострадала", – заявил Майкл де Аддер.

Один из комментаторов в Twitter также предположил, что карикатура может быть аллюзией на сцену из произведения "Путешествия Гулливера".

Карикатура на Путина напомнила пользователям сети сцену из "Путешествий Гулливера"

Илюстрация к книге "Путешествия Гулливера"

Напомним, что 17 февраля чешский общественно-политический журнал Reflex поместил на обложку своего последнего выпуска президента Российской Федерации Владимира Путина, одетого в нацистскую форму и позирующего на фоне Эйфелевой башни.

Ранее, 15 февраля, мы также сообщали о подготовке к карнавальному шествию в Германии, для которого немцы подготовили повозки с президентом России Владимиром Путиным, который целует черта, вампиром в образе президента РФ и прокручивает мир через мясорубку.

Еще мы писали, что в октябре прошлого года украинцы "поздравили" Владимира Путина с 70-летием мемами с черным юмором. Большинство картинок были посвящены смерти именинника и сопровождались прямыми намеками на его скорую кончину и место в аду.