Уже взрываются: из-за подрыва Каховской ГЭС мины выносит на берег (видео)

По информации ГССТ, минные заграждения ВС РФ, вследствие движения воды, сдвинулись и оказались в зонах подтопления.

Местное население в Новой Каховке и ближайших окрестностях призывают быть осторожными в связи с тем, что в зонах подтопления могут оказаться вражеские мины, которые сносит вода. Об этом во вторник, 6 июня сообщает официальная пресс-служба Государственной специальной службой транспорта.

Ситуация, которая сложилась в результате техногенной катастрофы, вызванной вследствие подрыва плотины Каховской ГЭС, сейчас вызывается Государственной специальной службой транспорта.

В связи с этим служба призывает местных жителей соблюдать особую осторожность, поскольку большинство минных заграждений оказались в зоне подтопления.

"Своими действиями Россия совершила военное преступление, ведь дамбы – это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией", — указано в сообщении ведомства.

Разрушение оккупантами Каховской ГЭС 6 июня

Утром около 06:00 российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

Сотрудники "Энергоатома" сообщили, что подрыв дамбы в Каховке является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку именно оттуда поступает вода, которая обеспечивает работу станции. Также представители "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Известно, что через несколько часов после подрыва во временно оккупированной Керчи возникли серьезные проблемы с водоснабжением в связи с нарушением работы дамбы Каховской ГЭС.

Фокус собрал всю информацию о подрыве Каховской ГЭС и рассказал, к каким последствиям может привести техногенная катастрофа в Херсонской области.