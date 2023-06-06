На боевом задании погиб украинский летчик Владислав NOMAD Савельев

У защитника остался маленький ребенок и жена. Летчик мечтал о Норвегии после победы.

Во время выполнения боевой задачи погиб лётчик истребителя Владислав NOMAD Савельев. Об этом рассказал побратим Дмитрий Шкаревский в фейсбуке.

Событие произошло 2 июня во время выполнения боевого задания. По словам Шкаревского, самая большая мечта Владислава Савельева было отправиться после победы с друзьями и семьей в Норвегию. Однако теперь его желание можно будет реализовать только посмертно. Над фьордом развеют прах украинского летчика.

"Он был прекрасным человеком! Хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины. Даже будучи в долгой командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека", — написал Дмитрий Шкаревский. .

У погибшего лётчика осталась жена и маленький ребенок. На странице Шкаревского идет сбор в помощь семье защитника.

Семья Владислава Савельева

Напомним, 5 июня премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинские летчики уже отправились на обучение в Великобританию. Однако позже в Воздушных силах опровергли слова Шмыгаля. Сейчас только сформированные списки для обучения.