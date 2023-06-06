Наступление Украины на Крым: Китай планирует в открытую поставлять оружие России, — СМИ

Если бы Украина начала деоккупацию Крыма, у Китая появился бы предлог больше сотрудничать с РФ в смысле летальной помощи. Это не шло бы во вред образу красного дракона-миротворца: во время деоккупации Крыма уже Москва позиционировала бы себя как жертву агрессии.

В США опасаются, что стратегия, предполагающая наступления ВСУ на Крым, сопряжена с ядерными угрозами со стороны Владимира Путина, и также не забывают о Китае. Поднебесная заинтересована в противодействии глобальному влиянию США и стремится стать новой мировой сверхдержавой. При наступлении ВСУ на Крым Китай бы активнее поставлял оружие России. Об этом предупреждают обозреватели американского портала Inkstick.

Объем военной помощи Украине от США приближается к отметке в 100 млрд долларов, что превышает общее количество военной техники и оружия, каковое прежде было передано первой десятке зарубежных стран-получателей.

Однако по мере того, как боестолкновения в Украине затягиваются, поставки вооружений РФ начали в открытую обсуждать и в Китае. Украинские военные все чаще находят компоненты китайского производства в вооружениях российской армии. Известно, что Пекин поставлял Москве штурмовые винтовки и бронежилеты, которые россияне используют на поле боя в Украине.

Для Киева было бы не очень хорошей новостью, если бы Поднебесная — с ее огромным производственным потенциалом — начала оказывать масштабную военную помощь оккупантам.

В этом отношении Соединенные Штаты могут кое-что предпринять и попытаться сдержать поставки китайских вооружений России. У Вашингтона есть возможности помешать Пекину с помощью его региональных соседей, например Монголии. В таком случае КНР придется искать обходные маршруты.

США могут усилить безопасность пограничной территории Монголии, о чем официальный Улан-Батор уже заявляли в контексте попыток российского народонаселения избежать мобилизации. США передали Монголии пограничные сканеры CT40, Вашингтон также отслеживает попытки контрабанды китайских ракет.

Напомним, что в американской разведке подтвердили, что КНР готовится поставлять России дроны-камикадзе.

Также сообщалось, что в США развертывают новые средства для усиления радиоэлектронной борьбы, чтобы в этом отношении догнать армии России и Китая.