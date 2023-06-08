Путин не захотел ехать в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС, — Песков

По словам спикера президента РФ, глава государства постоянно получает доклады из зоны бедствия, но сам туда ехать не планирует.

Владимир Путин, президент России, на данный момент не намерен организовывать совещание в Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС и последующего затопления территорий. Об этом в четверг, 8 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"В настоящий момент таких планов нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли у Путина планов провести заседание оперативного штаба вблизи зоны бедствия.

При этом спикер президента заявил, что Путин постоянно получает доклады по ситуации в оккупированной части Херсонской области.

"Доклады постоянно поступают. Группировка там развертывается. Спасатели наши самоотверженно работают", — сказал Песков.

Напомним, 8 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, на которой эвакуируют людей из подтопленных территорий. Там он провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Сразу после отъезда главы государства российские оккупанты принялись обстреливать Херсон. В частости, россияне били по местам, где проводилась эвакуация людей из зоны бедствия. Сообщалось также, что один из вражеских снарядов попал в жилой дом.