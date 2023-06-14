Пленные, убитые и трофеи: в ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное на Донбассе (видео)

По словам военных, враг пытается сравнять деоккупированный населенный пункт с землей применяя массированные артиллерийские обстрелы, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинской армии.

11 июня стало известно, что Силы обороны и безопасности Украины освободили населенные пункты Благодатное и Макаровку Донецкой области. 14 июня журналисты "Военного телевидения Украины" Минобороны рассказали, как происходило освобождение населенного пункта.

Наступление проводила 68-я отдельная егерская бригада при поддержке отдельного батальона президентской бригады. По словам военкора Алексея Бобовникова, после освобождения населенного пункта, россияне применяют по нему массированные артиллерийские обстрелы.

"Сейчас там продолжаются постоянные обстрелы, потому что парни пытаются не только зачистить поселок, но и пытаются продвигаться дальше и россияне пытаются с помощью артиллерии, массированных обстрелов сорвать наше дальнейшее продвижение", — рассказал военкор.

Ссылаясь на комбата Бобовников рассказал, что обороняли населенный пункт со стороны РФ так называемые "зеки на контракте" — заключенные российских тюрем, которые подписали контракт с МО РФ. Они частично убежали, частично были уничтожены — более двух десятков человек. Кроме того, несколько россиян попали в плен.

При этом военкор отметил, что в поселок пока возвращаться рано — россияне оставили большие запасы боеприпасов в населенном пункте, которые периодически детонируют от российских же обстрелов.

"Если наши зашли, скажем так, "мягко" — без значительных разрушений, то россияне его сейчас просто равняют с землей. Возвращаться еще очень опасно", — добавил Бобовников.

Как рассказал военкор, со стороны ВСУ потери были минимальные, а вот враг понес значительные потери. Также украинским бойцам удалось захватить трофейную технику.

"Бойцы оценивают наступление, как очень успешное", — отметил Бобовников.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, 14 июня в ВСУ сообщили, что бойцы Сил обороны Украины имеют частичный успех на Бердянском направлении в ходе наступательных действий. За последние трое суток украинские военные в боях продвинулись по некоторым направлениям на расстояние от 200 до 1400 метров.

Также 14 июня сообщалось, что согласно данным DeepState, ВСУ удалось продвинуться южнее Бахмута в Донецкой области, а также немного в Запорожской области.

Напомним также, замминистра обороны Анна Маляр 12 июня сообщала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. По ее словам, в операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.