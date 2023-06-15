Основное впереди: в наступление на РФ пошли только 3 из 12 подготовленных бригад, – Reuters

Украинская армия начала наступать на врага — отбила семь населенных пунктов на юго-востоке страны. Впрочем, некоторые эксперты призывают быть осторожными с преждевременными заявлениями об успехе или неудаче данной операции.

Украина смогла успешно отбить семь населенных пунктов на юго-востоке страны. Однако стоит отметить, что в контрнаступлении были задействованы только три из двенадцати готовых бригад сил обороны. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным зарубежных экспертов, украинская армия успешно отбила семь сел на юго-востоке страны, но понесла значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что на данный момент в боях на юго-востоке были замечены только три из 12 бригад украинской армии.

"Моя главная обеспокоенность через пять-шесть дней после этой основной фазы состоит в том, что прогресс, кажется, остановился. Импульс, который они накопили за первые пару дней, по сути исчез, и мы не знаем, почему это так" , – считает Музыка и добавил, что Украина могла потерять до 15% своих Брэдли и несколько своих Леопардов.

Украина разработала план наступления против России, который должен быть осуществлен через полгода после восстановления контроля над Херсоном и частью Харьковской области. В рамках этого плана было сформировано 12 бронетанковых бригад, из которых девять прошли западную подготовку и получили соответствующее вооружение, как сообщают эксперты. Каждая бригада состоит из примерно 3,5–4 тысяч солдат. Кроме того, в Украине имеется восемь штурмовых бригад, которые включают около 40 тысяч призывников МВД.

В настоящее время силы обороны атаковали два района возле Орехова и Великой Новоселки, в 80 км от временно оккупированных Токмака и Мелитополя Запорожской области.

Сообщается, что у этих городов сильная российская оборона.

Военный аналитик Джек Уотлинг акцентировал внимание на том, что пока еще рано делать выводы о том, является ли наступление успешным или неудачным. Он призвал быть осторожными с преждевременными заявлениями об успехе или неудаче данной операции.

Военные эксперты отмечают, что Украина может применить свои основные силы в контрнаступлении, следя за движениями российских войск. Они указывают на возможность атаковать в тех областях, где у России слабая оборона, таких как восточная часть.

"С обеих сторон многое сведется к истощению. Риск для них (украинцев, — ред.) состоит в том, что прежде чем они доберутся до этой (русской, — ред.) оборонительной линии, они займут слишком сильное истощение, и будет слишком тяжело ее прорвать и использовать", — заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

Сообщается, что аналитики в основном делают выводы на основе спутниковых и фотографических данных.

Напомним, 14 июня в ВСУ сообщили, что бойцы Сил обороны Украины имеют частичный успех на Бердянском направлении в ходе наступательных действий. За последние трое суток украинские военные в боях продвинулись по некоторым направлениям на расстояние от 200 до 1400 метров.

Также 14 июня сообщалось, что согласно данным DeepState, ВСУ удалось продвинуться южнее Бахмута в Донецкой области, а также немного в Запорожской области.

Напомним также, замминистра обороны Анна Маляр 12 июня сообщала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. По ее словам, в операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.

Ранее, 11 июня, стало известно, что Силы обороны и безопасности Украины освободили населенные пункты Благодатное и Макаровку Донецкой области.