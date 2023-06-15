РФ перебросила бьющий ракетами Х-35 комплекс "Бал" к границе: какие области под угрозой (видео)
По информации Генштаба, дальность ракет берегового ракетного комплекса "Бал" позволит наносить удары по семи приграничным областям Украины.
Российские военные начали наращивать число тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной территориях, что создает повышенную угрозу нанесения ракетных ударов в ряде областей страны. Об этом сообщил в четверг, 15 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.
"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", — рассказал Громов.
По его словам, из-за этого растет угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которых позволяет наносить удары по территориям Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
При этом представитель Генштаба подчеркнул, что российские военные сосредоточились на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением.
Ракетный комплекс Бал: характеристики
Ракетные комплексы "Бал" — это береговые комплексы, предназначенные для защиты береговых объектов от атак с моря, а также для контроля за территориальными водами и проливами. Комплексы выполняют боевые задачи в сложных метеоусловиях в дневное и ночное время суток.
В состав комплекса "Бал" входят четыре пусковые установки, каждая из которых содержит восемь ракет Х-35У, что дает комплексу возможность для суммарного залпа в 32 крылатых ракеты.
Ракета Х-35У имеет радиолокационную головку самонаведения (ГСН), перемещается со скоростью до 300 м/c, способна лететь на низкой высоте и практически незаметна для радаров. Заявленная дальность модернизированных ракет Х-35 составляет при этом свыше 300 км (до модернизации дальность составляла до 260 км), что в случае, если данная информация соответствует действительности, позволяет модернизированным Х-35У долететь от Брянской области до Киева.
При этом, по информации Центра национального сопротивления, комплекс "Бал" вооружили крылатыми ракетами Х-35/35-У, которые после модернизации 2021 получили дальность до 500 км вместо начальных 260 км.
Напомним, по состоянию на конец мая, Россия сохранила присутствие одного ракетоносителя в море. Существует возможность нанесения ударов восемью крылатыми ракетами "Калибр".