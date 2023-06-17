РФ атаковала Херсонскую область дронами: в ВСУ отчитались об уничтожении целей

На Херсонщине силы ПВО обезвредили два российских беспилотника, которые обычно летают парой.

В субботу, 17 июня украинские защитники сбили два российских дрона в небе над Херсонской областью. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"17 июня 2023 года в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено два беспилотника", — говорится в публикации.

Силы обороны уничтожили разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА "Ланцет".

"Орлан-10": самый популярный дрон ВС РФ

Беспилотный самолет, который считается самым массовым разведывательным дроном ВС РФ. Он оснащен оптической и инфракрасными камерами, которые позволяют вести разведку и корректировать артиллерийский огонь круглосуточно. По оценкам армии США, стоимость одного аппарата достигает $120 тыс. Помимо разведки, "Орлан-10" используются также для ведения радиоэлектронной борьбы и ретрансляции связи.

Что известно о БПЛА "Ланцет"

Этот барражирующий боеприпас никогда не прилетает один. Перед его появлением в небе работают дроны-разведчики оккупантов, которые находят для "Ланцета" цели и передают ему координаты. Все чаще в качестве его партнеров выступают современные тихие электрические дроны Zala и Supercam.

Напомним, 16 июня пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что за сутки Силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которыми Россия атаковала Украину.

27 апреля украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал, как можно защитить солдат от российских дронов-камикадзе "Ланцет". Простое устройство стоимостью чуть дороже 2000 грн позволит заметить российский беспилотник на расстоянии 5 км, чтобы увести от места удара если не технику, то хотя бы личный состав.