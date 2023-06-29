Смерть может быть везде: ракетный удар по Краматорску показывает реалии Украины, — CNN

Обстрел Краматорска стал одним из самых кровавых ударов российских оккупантов за последние несколько месяцев. Он в очередной раз показывает угрозу для гражданских по всей Украине.

Ракетный удар по кафе в Краматорске застал гражданских вечером 27 июня. Событие показало, что миллионы людей по всей стране находятся под постоянной смертельной угрозой. Об этом сообщает CNN.

В результате удара погибли по меньшей мере 12 человек, среди них трое подростков, около 60 получили ранения. Ракетный удар по Краматорску стал одним из самых кровавых за последние месяцы полномасштабной войны. Жители города уже не первый раз становятся целями для российских атак.

По словам военного, который пообщался с журналистами, в заведении проходило мероприятие на 45 человек. Среди жертв есть гражданские, маленькие дети и военные. В прифронтовом Краматорске много военнослужащих, потому что там они могут отдохнуть. Владимир Зеленский назвал действия оккупантов очередным проявлением террора.

Сотрудники СБУ уже задержали вероятного корректировщика удара по заведению в Краматорске. Его подозревают в работе на ГРУ. Тем временем в Минобороны РФ заявили, что целью ракетного удара по городу был "временный командный пункт частей украинской армии".

Ракетный удар журналисты называют таким, что в очередной раз показывает реалии жизни в Украине. Россия может в любой момент атаковать ракетами.

Напомним, 27 июня американский волонтер Ник Дакворт рассказал, что в Краматорске проходил детский праздник, когда оккупанты нанесли ракетный удар.

28 июня стало известно, что удар по Краматорску наносился баллистической ракетой Искандер.