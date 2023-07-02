Дрон показал уничтожение российского танка под Бахмутом (фото)

На кадрах 127-й бригады территориальной обороны виден дым, который идет из подбитого российского танка в районе Бахмута.

Кадры, запечатленные с беспилотника, показали уничтоженный Силами обороны Украины на северо-западе Бахмута российскую бронетехнику. Об этом сообщает Sky News.

Этот случай произошел в минувшую пятницу, 30 июня.

На кадрах, опубликованных 127-й бригадой территориальной обороны, виден дым, который идет из подбитого российского танка.

Подбитый российский танк

Напомним, что уязвимости на Херсонщине и Луганщине могут заставить РФ пойти на отвод войска с юга Украины. По оценкам ISW, российским войскам может не хватить имеющихся подразделений для удержания Бахмута.

Также сообщалось, что российские войска празднуют победу на левобережье Днепра, однако доказательств военных успехов не приводится. В свою очередь, военные исследователи из ISW считают, что российское военное командование опасается контрнаступления Украины.

Артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Россияне остались без существенного запаса боеприпасов из-за работы бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, что США и Япония создают новый военный альянс. Министерство обороны Японии делает значительные шаги, чтобы усилить свою армию. Токио и Вашингтон планируют создать объединенное командование, однако как на этом пути есть свои сложности.