Гранаты и пулеметы: в Москве готовятся к очередному мятежу и городским боям, — ISW

По данным аналитиков, полицию Московской области собрались тренировать для возможных сражений в столице. Впрочем, далеко не все силовики хотят в этом участвовать.

После всплеска активности частной военной компании "Вагнер" и вооруженного мятежа 24 июня, Кремль продолжает проявлять озабоченность возможным риском вооруженного восстания в России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 5 июля.

По данным ISW, один из прокремлевских интернет-ресурсов сообщил, что полиция Московской области будет проводить тренировки по тактике городского боя, стрельбе из легкого пулемета, метанию гранат и тактической медицине, с целью улучшения навыков после вооруженного восстания ЧВК "Вагнер". Это указывает на то, что Кремль стремится усилить способность сил безопасности в Москве защищать режим от потенциальных будущих угроз, убеждены аналитики.

Однако эксперты сомневаются в возможности Министерства внутренних дел России должным образом подготовить полицию Московской области к городским боям.

"Некоторые сотрудники полиции уже выражают незаинтересованность в новых планах подготовки, помимо многих других проблем, связанных с этим планом. Издание утверждает, что женщины-полицейские Московской области также пытаются избежать обучения", — говорится в отчете ISW.

Как сообщалось ранее, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время вооруженного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина половина россиян поддержала наемников, другая половина – президента РФ Владимира Путина.

Также 5 июля Военная разведка Минобороны Великобританииобратила внимание, что после мятежа ЧВК "Вагнер" из публичного поля пропали российские военачальники — заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин и заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля впервые прокомментировал военный мятеж ЧВК "Вагнер", организованный Евгением Пригожиным. Глава оборонного ведомства заявил, что план Пригожина провалился из-за того, что ВС РФ якобы провявили верность присяге.